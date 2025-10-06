دومین طلای تکواندو آذربایجان شرقی رقم خورد

به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم مسابقات کشوری تکواندو جام سفیر و انتخابی تیم ملی پسران زیر ۲۱ سال امروز دوشنبه ۱۴ مهرماه با حضور ۱۷۶ شرکت کننده و در ۲ وزن دوم و پنجم به میزبانی سالن ورزشی پورشریفی شهر تبریز برگزار شد.

در وزن ۵۸- کیلوگرم

رادین زینالی از آذربایجان شرقی به مقام نخست، سید محمد کریمی از قزوین مقام دوم، ایمان حاجی زاده از تهران و امیدرضا رحیمی از مازندران به نشان برنز مشترک دست یافتند.

همچنین در وزن ۷۴- کیلوگرم

دانیال تاجر زاده از تهران در جایگاه اول، سامان ضیایی کنی از البرز در جایگاه دوم، امیرعلی صالحی ار البرز و علی پرسیان از کهگیلویه و بویر احمد به طور مشترک در جایگاه سوم ایستادند.

شدند.

گفتنی است، مسابقات کشوری تکواندو جام سفیر و انتخابی تیم ملی امید دختران و پسران با حضور ۱۴۰۰ شرکت کننده به مدت هفت روز در تبریز در حال برگزاری است.