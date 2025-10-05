تکواندوکار تبریزی قهرمان وزن اول مسابقات کشوری جام سفیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، روز نخست مسابقات کشوری تکواندو جام سفیر و انتخابی تیم ملی پسران زیر ۲۱ سال امروز شنبه ۱۳ مهرماه با حضور ۱۱۴ شرکت کننده و در ۲ وزن اول و هفتم به میزبانی سالن ورزشی پورشریفی شهر تبریز برگزار شد.

در وزن ۵۴- کیلوگرم

ابوالفضل طلوعی از آذربایجان شرقی مقام نخست، متین بهاری از زنجان مقام دوم، جمشید اسماعیل‌زاده از البرز و یاسین کامل‌شیرجه از مازندران به نشان برنز مشترک دست یافتند.

همچنین در وزن ۸۷ - کیلوگرم

امیر محمد اشرافی ملی پوش استان فارس در جایگاه اول، امیرمحمد پورحسین‌باقری از مازندران در جایگاه دوم، محمد علیزاده از تهران و امیرحسین سلیمی از کرمانشاه به طور مشترک در جایگاه سوم ایستادند.

شدند.

گفتنی است، مسابقات کشوری تکواندو دختران و پسران جام سفیر با حضور ۱۴۰۰ شرکت کننده به مدت هفت روز در تبریز در حال برگزاری است.