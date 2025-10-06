  1. استانها
۱۴ مهر ۱۴۰۴، ۲۳:۱۵

دستگیری یکی از مدیران شهرداری آبادان به اتهامات مالی

دستگیری یکی از مدیران شهرداری آبادان به اتهامات مالی

آبادان- ساعاتی پیش یکی از مدیران شهرداری آبادان توسط سازمان اطلاعات انتظامی این شهر به اتهامات مالی دستگیر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اطلاعات رسیده این اقدام در ادامه روند برخورد با تخلفات مالی و پیرو دستگیری اخیر یکی دیگر از مدیران مرتبط انجام گرفته است و نشان از رویکرد قاطع و بی‌تعارف دستگاه‌های نظارتی در برخورد با هرگونه تخلف مالی دارد.

روند عملکرد سازمان اطلاعات انتظامی آبادان طی ماه‌های اخیر، الگویی از تعهد، شجاعت و مردمی‌ بودن در برخورد با مفاسد اداری است؛ اقدامی که سبب افزایش اعتماد عمومی و امید به شفافیت در بدنه‌ اداری شهرستان شده است.

شنیده می‌شود؛ دستگیری‌ها تا احقاق کامل حقوق عامه مردم و بررسی دقیق ابعاد پرونده ادامه دارد.

کد خبر 6614042

