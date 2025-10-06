دستگیری یکی از مدیران شهرداری آبادان به اتهامات مالی

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اطلاعات رسیده این اقدام در ادامه روند برخورد با تخلفات مالی و پیرو دستگیری اخیر یکی دیگر از مدیران مرتبط انجام گرفته است و نشان از رویکرد قاطع و بیتعارف دستگاههای نظارتی در برخورد با هرگونه تخلف مالی دارد.
روند عملکرد سازمان اطلاعات انتظامی آبادان طی ماههای اخیر، الگویی از تعهد، شجاعت و مردمی بودن در برخورد با مفاسد اداری است؛ اقدامی که سبب افزایش اعتماد عمومی و امید به شفافیت در بدنه اداری شهرستان شده است.
شنیده میشود؛ دستگیریها تا احقاق کامل حقوق عامه مردم و بررسی دقیق ابعاد پرونده ادامه دارد.
