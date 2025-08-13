بازداشت یکی از نیروهای شهرداری آبادان توسط پلیس امنیت

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اخبار موثق، این اقدام در پی رصد دقیق، بررسی‌های میدانی و جمع‌آوری مستندات انجام شده و مأموران پلیس امنیت با هوشیاری همیشگی خود، این عملیات را به سرانجام رساندند.

این رویداد بار دیگر بر رویکرد جدی پلیس امنیت در برخورد با هرگونه تخلف و فساد اداری تأکید کرد.

پلیس امنیت آبادان طی سال‌های اخیر با اجرای طرح‌های متوالی، برخورد قاطع با عوامل مخل امنیت و نظم عمومی را در دستور کار قرار داده و همواره اعلام کرده است که در مسیر حفظ حقوق عمومی و صیانت از بیت‌المال، هیچ‌گونه مسامحه‌ای نخواهد داشت.