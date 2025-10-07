  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۱۵ مهر ۱۴۰۴، ۹:۵۷

برپایی نمایشگاه «سرزمین» در خانه هنرمندان

نمایشگاه تجسمی «سرزمین» با محوریت رویا و نگاه معاصر در خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه «سرزمین» (LAND) که در خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود، فرصتی است برای هنرمندان نقاش، مجسمه‌ساز و عکاس که با زبان شخصی جهان‌های متنوع آثارشان را به نمایش درآورند.

در بخشی از معرفی این نمایشگاه آمده است: «LAND زمین، سرزمین، خشکی، خاک، دیار، بر و ... در جغرافیا نامیده می‌شود و سرزمینی است که هنرمند دانه‌های افکار خود را بر آن می‌سپارد و از طریق زبان صورت آن را به ظهور می‌رساند. نمایشگاه اکنون، نمایش این دانه‌های کاشته‌شده در ذهن هنرمندان ایران است ... دانه‌هایی که قادرند درختان باغ شوند.»

نمایشگاه «سرزمین» از پنجشنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۴ در گالری‌های خانه هنرمندان ایران افتتاح می‌شود و تا پنجشنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۴ میزبان مخاطبان است. علاقه‌مندان می‌توانند همه روزه (به جز شنبه‌ها) از ساعت ۱۳ تا ۲۰ برای بازدید به خانه هنرمندان ایران مراجعه کنند.

آزاده فضلی

