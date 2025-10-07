نقشه دشمنان در جنگ ۱۲ روزه با وحدت ایرانیان شکست خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسم اختتامیه مستند و نمایشگاه عکس ۱۲ روز جنگ ایران ، مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با مرور حوادث آغازین جنگ تحمیلی گفت: در روزهای ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی که هنوز کشور به ثبات کامل نرسیده بود، دشمنان با تحلیل نادرست خود، جنگ با عراق را بر ما تحمیل کردند. آن‌ها تصور می‌کردند جمهوری اسلامی ایران در مدت یک هفته سقوط می‌کند، اما با وحدت ملت ایران و رهبری حضرت امام خمینی(ره) نتوانستند به اهداف خود دست یابند.

وی با اشاره به هشت سال دفاع مقدس افزود: در دوران دفاع مقدس، ملت ایران با دست خالی در برابر دشمنان ایستاد. گاهی تعداد تانک‌های دشمن از رزمندگان ما بیشتر بود، اما ایمان، همدلی و اراده ملت ایران موجب پیروزی شد.

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور در ادامه با اشاره به جنگ ۱۲ روزه گفت: من از این دوران به‌عنوان دوران دفاع ملی یاد می‌کنم. دشمن گمان می‌کرد می‌تواند با بهره‌گیری از شکاف‌های اجتماعی در کشور و تحلیل‌های نادرستی که از منطقه‌داشت به پیروزی برسد، اما شناخت آن‌ها از ملت ایران اشتباه بود. همه ایرانیان دلسوز وطن در کنار هم ایستادند و با همدلی و یک صدایی از کشور دفاع کردند.

وی در پایان با بیان خاطراتی از دوران جنگ و اسارت خاطرنشان کرد: همدلی رمز پیروزی ملت ایران در دوران دفاع مقدس بود و در دوران دفاع ملی نیز شاهد تکرار همان همبستگی ملی بودیم. از مردم عادی تا ورزشکاران، هنرمندان و چهره‌های شاخص فرهنگی، همگی برای دفاع از میهن نقش‌آفرینی کردند.