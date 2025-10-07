موافقت کمیسیون اقتصادی مجلس با تحقیق و تفحص از بانک آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، حاکم ممکان در تشریح نشست امروز (‌سه‌شنبه ۱۵ مهرماه) کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: دستورکار نخست امروز کمیسیون اقتصادی با حضور رئیس بانک مرکزی، معاونین وزرای اقتصاد و صمت در راستای بررسی عملکرد، ارزیابی و انطباق سیاست های ارزی ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم برگزار شد و در این جلسه در خصوص نوسانات ارزی و رفع تعهدات ارزی فعالان اقتصادی بحث و گفتگو صورت پذیرفت و پس از مباحث مطرح شده مقرر گردید بانک مرکزی در اسرع وقت سیاست های ارزی خود را اصلاح کند.

وی افزود: همچنین وزیر راه و شهرسازی هم برای پاسخ به سوال جعفر قادری در کمیسیون حضور یافت و سوال وی نیز در خصوص نحوه عدم اجرای ماده ۲۷ قانون تامین مالی و تولید زیرساخت بود که در این موضوع به وزیر مهلت داده شد تا مستندات خود را در این رابطه به کمیسیون ارائه دهد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: دستور بعدی جلسه بررسی تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان امور مالیاتی بود که پس از اینکه طراح تحقیق و تفحص موضوعات خود را مطرح کرد، مدت دو هفته به سازمان امور مالیاتی مهلت داده شد تا در خصوص موضوعات مطرح شده مستندات خود را به کمیسیون ارائه کند و در غیر این صورت تحقیق و تفحص به رأی گذاشته خواهد شد.

این نماینده مردم در مجلس گفت: دستورکار آخر کمیسیون اقتصادی هم موضوع تحقیق و تفحص از بانک آینده بود که با اکثریت آرا رأی آورد.