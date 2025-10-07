  1. سیاست
  2. مجلس
۱۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۰۲

صباغیان: افت تحصیلی دانش‌آموزان محصول افکار دولت‌های مختلف است

نماینده مردم بافق در مجلس گفت: افت تحصیلی و کاهش میزان نمرات دانش‌آموزان محصول این دولت و آن دولت نیست، بلکه محصول افکار دولت‌های مختلف است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا صباغیان در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، ۱۵ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی و در تشریح سوال خود از وزیر آموزش و پرورش مبنی بر دلیل افت تحصیلی و کاهش میزان نمرات دانش‌آموزان، اظهار کرد: سیاست‌ها، برنامه ریزی‌ها و مدیریت نادرست منجر به این وضعیت شده است؛ این وضعیت محصول این دولت و آن دولت نیست، بلکه محصول افکار دولت‌های مختلف است.

نماینده مردم بافق در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: امروز مدارس متعددی به سبک های مختلف در کشور وجود دارد. فرزندان افراد پولدار و بعضا مسئولان به راحتی مدارس خود را جدا می کنند و در مدارس غیرانتفاعی سالانه حدود ۱۴۰ میلیون تومان شهریه می پردازند تا تحصیل کنند.

وی ادامه داد: امروز برخی از دانش آموزان در مدارس خاص اعم از شاهد، دولتی و نمونه دولتی هستند، در مقابل، ۸۰ درصد دانش آموزان کشور در مدارس دولتی که بهترین معلمان و دانش آموزان آن ها به مدارس خاص رفته اند، با کمترین امکانات تحصیل می کنند. بر این اساس، رشته ها و مسئولیت های مهم و کلیدی هم در اختیار خانواده های خاص قرار می گیرد.

صباغیان با انتقاد از میزان حقوق و دستمزد معلمان، گفت: معلمان ناچار هستند برای تامین معیشت به دنبال مشاغل دوم و سوم باشند. کاهش میانگین نمرات دانش آموزان به کمتر از ۱۰ به این معناست که بهترین روزهای عمر دانش آموزان در حال تلف شدن است و معلمان نمی توانند رسالت خود را به درستی انجام دهند؛ باید فکری برای برون رفت از این وضعیت کنیم.

کد خبر 6614318
زهرا علیدادی

