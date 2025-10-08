احمدی سنگری: وزارت نیرو در مدیریت فاضلاب و پساب ناکام است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا احمدی سنگری ظهر چهارشنبه در گفتگو با رسانه ها با انتقاد شدید از عملکرد وزارت نیرو در مدیریت فاضلاب و پساب‌های کشور، اظهار کرد: خواستار طرح فوری تحقیق و تفحص از این وزارتخانه در فراکسیون محیط‌زیست مجلس هستیم.

احمدی سنگری ضمن تذکری به استناد ماده ۱۲۷ آیین‌نامه داخلی مجلس، هشدار داد: آلودگی فزاینده منابع آبی کشور، نابودی دریای خزر و گسترش بیماری‌های مختلف از جمله سرطان، بیماری‌های پوستی و گوارشی، نتیجه بی‌عملی وزارت نیرو در این زمینه است.

این نماینده مجلس با تأکید بر اهمیت موضوعات محیط‌زیستی گفت: آلودگی منابع آبی، عدم مدیریت فاضلاب شهری، بیمارستانی، صنعتی و کشاورزی، و همچنین زهرابه زباله‌ها و پساب‌ها از مسائل جدی است که وزارت نیرو در آن‌ها موفق به انجام اقدامات مؤثر نشده است.

وی افزود: دریای خزر در حال نابودی است، سفره‌های زیرزمینی آلوده شده و محصولات کشاورزی در آب‌های آلوده رشد می‌کنند این چرخه معیوب باعث افزایش بیماری‌های سرطانی، پوستی و گوارشی در کشور شده است.

احمدی سنگری همچنین با اشاره به اقداماتی که از شش ماه گذشته توسط فراکسیون محیط‌زیست مجلس برای تحقیق و تفحص از وزارت نیرو انجام شده، تصریح کرد: امضاهای لازم برای تحقیق و تفحص جمع‌آوری شده و این موضوع در دستور کار قرار دارد.

وی به موضوع حذف مدارس بزرگسالان و ایثارگران و همچنین حذف سهمیه رزمندگان طبق اصل ۳۰ قانون اساسی اشاره کرد و افزود: این اقدام توهینی به رزمندگان و جامعه ایثارگران است که در تاریخ ۲۵ شهریورماه ۱۴۰۴ ابلاغ شده است.

احمدی سنگری در پایان خواستار طرح فوری مسائل تحقیق و تفحص فراکسیون محیط‌زیست در صحن علنی مجلس شد و بر لزوم توجه به حل معضلات محیط‌زیستی و حمایت از رزمندگان و ایثارگران تأکید کرد.