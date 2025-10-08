  1. استانها
۱۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۲۶

احمدی سنگری: وزارت نیرو در مدیریت فاضلاب و پساب ناکام است

رشت- نماینده مردم رشت و خمام در مجلس با هشدار نسبت به آلودگی فزاینده منابع آبی کشور و نابودی دریای خزر خواستار طرح فوری تحقیق و تفحص از وزارت نیرو در فراکسیون محیط‌ زیست مجلس شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا احمدی سنگری ظهر چهارشنبه در گفتگو با رسانه ها با انتقاد شدید از عملکرد وزارت نیرو در مدیریت فاضلاب و پساب‌های کشور، اظهار کرد: خواستار طرح فوری تحقیق و تفحص از این وزارتخانه در فراکسیون محیط‌زیست مجلس هستیم.

احمدی سنگری ضمن تذکری به استناد ماده ۱۲۷ آیین‌نامه داخلی مجلس، هشدار داد: آلودگی فزاینده منابع آبی کشور، نابودی دریای خزر و گسترش بیماری‌های مختلف از جمله سرطان، بیماری‌های پوستی و گوارشی، نتیجه بی‌عملی وزارت نیرو در این زمینه است.

این نماینده مجلس با تأکید بر اهمیت موضوعات محیط‌زیستی گفت: آلودگی منابع آبی، عدم مدیریت فاضلاب شهری، بیمارستانی، صنعتی و کشاورزی، و همچنین زهرابه زباله‌ها و پساب‌ها از مسائل جدی است که وزارت نیرو در آن‌ها موفق به انجام اقدامات مؤثر نشده است.

وی افزود: دریای خزر در حال نابودی است، سفره‌های زیرزمینی آلوده شده و محصولات کشاورزی در آب‌های آلوده رشد می‌کنند این چرخه معیوب باعث افزایش بیماری‌های سرطانی، پوستی و گوارشی در کشور شده است.

احمدی سنگری همچنین با اشاره به اقداماتی که از شش ماه گذشته توسط فراکسیون محیط‌زیست مجلس برای تحقیق و تفحص از وزارت نیرو انجام شده، تصریح کرد: امضاهای لازم برای تحقیق و تفحص جمع‌آوری شده و این موضوع در دستور کار قرار دارد.

وی به موضوع حذف مدارس بزرگسالان و ایثارگران و همچنین حذف سهمیه رزمندگان طبق اصل ۳۰ قانون اساسی اشاره کرد و افزود: این اقدام توهینی به رزمندگان و جامعه ایثارگران است که در تاریخ ۲۵ شهریورماه ۱۴۰۴ ابلاغ شده است.

احمدی سنگری در پایان خواستار طرح فوری مسائل تحقیق و تفحص فراکسیون محیط‌زیست در صحن علنی مجلس شد و بر لزوم توجه به حل معضلات محیط‌زیستی و حمایت از رزمندگان و ایثارگران تأکید کرد.

