ارتقای کیفیت زندگی شهروندان با توسعه پایدار گردشگری شهری

به گزارش خبرگزاری مهر،نشست تخصصی «گردشگری و مدیریت شهری تهران» با حضور آزاده عظیمی، عضو هیأت علمی دانشکده گردشگری دانشگاه تهران، سید علی سیدان، عضو هیأت علمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه مازندران، موسی پژوهان، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه گردشگری، سینا مجاور رستمی، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، اطهره عیاشی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه گردشگری و جمعی از اساتید و دانشجویان گردشگری دانشگاه تهران در مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران برگزار شد.

تدوین سند راهبردی گردشگری سلامت شهرداری تهران

در ابتدای این نشست که به همت مدیریت مطالعات اقتصاد و مدیریت شهری و با همکاری مدیریت مطالعات اجتماعی و فرهنگی مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران برگزار شد، سینا مجاور رستمی، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران درباره تدوین سند راهبردی گردشگری سلامت شهرداری تهران اظهار کرد: این پروژه زیر نظر معاونت پژوهش و درمان دانشگاه تهران و با همراهی اساتید گردشگری در حال انجام است.

وی ایران به ویژه شهر تهران را به عنوان یک مرکز پزشکی با ظرفیت‌های بالا در جذب گردشگران سلامت دانست و گفت: صنعت گردشگری جزو سومین پدیده اقتصادی پویا است که بازاری با حدود ۱۰۰ میلیارد دلار دارد و ۱۴ درصد از کل درآمد گردشگری جهانی را به خود اختصاص می‌دهد.

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به معیارهای کلیدی در انتخاب مقاصد گردشگری سلامت گفت: امکانات پزشکی در سطح جهانی، هزینه‌های مقرون به صرفه، تخصص‌های پزشکی برجسته، سهولت سفر و دسترسی و همچنین پشتیبانی زبانی و فرهنگی از معیارهای اصلی در انتخاب مقصد گردشگری سلامت است.

راه‌اندازی کمپین «نسیم رحمت» برای برندینگ گردشگری سلامت پایتخت

جاور رستمی با بیان اینکه گردشگری سلامت در ایران از سال ۱۴۰۱ تاکنون روند نزولی داشته، گفت: آمار ورودی گردشگر سلامت به ایران ۹۶۰ هزار نفر است که بخش عمده‌ای از آنها به واسطه دلال‌ها به ایران می‌آیند، به همین جهت هم بیشتر آمارها دقیق نیست. تحریم‌های بین‌المللی، نبود اعتبار بخشی جهانی، تعدد نهادهای تصمیم‌گیر و موازی کاری از دلایل عقب ماندگی ایران در حوزه گردشگری سلامت است.

وی برگزاری کمپین «نسیم رحمت» را یکی از اقدامات خوب برای برندینگ شهر تهران عنوان کرد و افزود: در راستای این کمپین قرار است از ۲۲ مرداد تا ۲۲ شهریورماه ۱۴۰۵ در شهر تهران، خدمات یک ماهه به بیماران سراسر جهان به ویژه کشورهای اسلامی در حوزه سلامت ارائه شود.

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران تأکید کرد: شهرداری تهران در حوزه گردشگری سلامت هم می‌تواند نقش تسهیلگر داشته باشد و هم می‌تواند به صورت مستقیم وارد شده و با ساخت بیمارستان و مراکز تخصصی و فوق تخصصی، ایجاد دهکده‌های سلامت، هتلینگ‌ و اقامت و کنترل فضاهای تندرستی خدمات سلامت و درمان را ارائه دهد.

محورهای برنامه جامع ارتقاء ظرفیت‌های گردشگری تهران

در ادامه این نشست سید علی سیدان، عضو هیأت علمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه مازندران درباره «برنامه جامع ارتقاء ظرفیت های گردشگری تهران» گفت: گردشگری باعث شده تا تقریباً تمامی حکومت‌ها در جهان به دنبال انتفاع از این صنعت در قلمرو ملی و منطقه‌ای خود باشند.

وی افزود: برندسازی و تبدیل شهر به مقصد گردشگری، تأمین خدمات پشتیبان گردشگری شهر تهران، ارتقاء سطح خدمات حمل و نقل، شناسایی پتانسیل‌ها، توجه به ظرفیت‌ها و رویدادهای مهم داخلی و بین المللی و بازنگری ساز و کارها از جمله محورهای برنامه جامع ارتقاء ظرفیت‌های گردشگری تهران است.

سیدان تأکید کرد: شهر تهران به‌عنوان پایتخت ایران، ظرفیت‌های گسترده‌ای در حوزه گردشگری و تفریحی دارد که می‌تواند به‌عنوان یکی از مقاصد اصلی گردشگری داخلی و بین‌المللی مورد توجه قرار گیرد.

وی گفت: این ظرفیت‌ها شامل جاذبه‌های طبیعی، اماکن تاریخی و فرهنگی، مراکز مذهبی، مراکز خرید، مسیرهای گردشگری و مکان‌های رویدادهای شهری است و شناسایی و بهره‌برداری مناسب از این منابع، نقش مهمی در توسعه پایدار گردشگری شهری و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان خواهد داشت.

نقش عوامل مکانی در موفقیت کسب و کارهای گردشگری

در ادامه این نشست، اطهره عیاشی، پژوهشگر حوزه گردشگری درباره ارائه الگوی پیشنهادگر ژئومارکتینگ گردشگری شهری اظهار کرد: نتایج تحقیقات ما نشان می‌دهد که بازاریابی و تحلیل بازار اقامتگاه‌های گردشگری شهری در بستر جغرافیا و عوامل مکانی محقق خواهد شد، به طوری که تحلیل ژئومارکتینگ نشان داد که توزیع جغرافیایی و عوامل مکانی نقش اساسی در موفقیت کسب‌وکارهای گردشگری دارند.

وی افزود: درک بهتر از این عوامل می‌تواند به بهبود استراتژی‌های بازاریابی، افزایش رضایتمندی گردشگران و جذب مشتریان بیشتر منجر شود. بنابراین، کسب‌وکارهای فعال در حوزه گردشگری و مدیریت اقامتگاه‌ها می‌توانند از این نتایج برای تدوین برنامه‌های بهینه بازاریابی مکانی و استفاده بهینه از منابع فضایی استفاده کنند.

عیاشی با بیان اینکه عوامل کلیدی همچون فاصله از جاذبه‌ها، ایستگاه‌های حمل و نقل عمومی، مراکز تفریحی و مراکز خرید و رستوران‌ها تأثیر مستقیمی بر تجربه گردشگران و سطح رضایتمندی آنان دارند، گفت: عوامل مکانی نقش اساسی در موفقیت کسب‌وکارهای گردشگری دارند و باید در استراتژی‌های بازاریابی مدنظر قرار گیرند.

در پایان این نشست، دانشجویان گردشگری دانشگاه تهران سوالات، دغدغه‌ها و پیشنهادات خود را با پژوهشگران و اساتید حوزه گردشگری مطرح کردند.