پویش ملی «رز مهربانی» ویژه تکریم سالمندان در قروه اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت هفته جهانی سالمندان و با هدف ترویج فرهنگ احترام و قدردانی از مقام سالمندان، بنیاد فرزانگان قروه همزمان با اجرای پویش ملی «رز مهربانی» از سوی دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور، این پویش را در سطح شهرستان قروه به اجرا درآورد.
این برنامه پیش از ظهر دوشنبه با حضور اعضای بنیاد فرزانگان قروه و جمعی از سالمندان شهرستان در یکی از مکانهای عمومی قروه برگزار شد.
در این مراسم، ۱۰۰ شاخه گل رز به عنوان نمادی از عشق، مهربانی و قدردانی به اعضای بنیاد و تعدادی از سالمندان شهرستان اهدا شد.
پویش رز مهربانی نمادی از احترام به سالمندان
حشمتالله کوهی، مدیرعامل بنیاد فرزانگان قروه در حاشیه این مراسم ضمن اشاره به اهمیت گسترش پویشهای ملی در حوزه سالمندی، گفت: پویش رز مهربانی نمادی از احترام، سپاس و محبت به نسلهایی است که عمر خود را در مسیر خدمت به جامعه و تربیت نسلهای آینده سپری کردهاند.
وی افزود: بنیاد فرزانگان قروه با اجرای چنین برنامههایی، تلاش دارد مفاهیم مهربانی، قدردانی و نشاط اجتماعی را در میان جامعه و بهویژه سالمندان ترویج دهد.
کوهی تصریح کرد: این پویش بخشی از برنامههای هفته جهانی سالمندان است که با هدف ارتقاء سطح آگاهی عمومی درباره نیازهای سالمندان و تشویق به توجه بیشتر به این قشر جامعه برگزار میشود.
اجرای پویش ملی «رز مهربانی» در شهرستان قروه همچنین به عنوان بخشی از برنامههای گرامیداشت هفته جهانی سالمندان به حساب میآید که با مشارکت فعال بنیاد فرزانگان و در چارچوب سیاستهای دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور برگزار شده است.
این اقدام نمادی از تلاشهای جامعه مدنی برای ارتقاء سطح زندگی سالمندان و تأکید بر ضرورت احترام و قدردانی از زحمات این قشر است.
