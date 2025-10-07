به گزارش خبرنگار مهر، رسول اشرفیپور پیش از ظهر سه شنبه در نشست مدیریت پایدار جنگلهای هیرکانی برگزار شد، بر اهمیت حفاظت علمی و اصولی جنگلها تاکید کرد.
اشرفیپور درباره اهمیت اکوسیستم جنگلهای هیرکانی گفت: این جنگلها با توجه به نقش حیاتی خود در ذخیره آب و ترسیب کربن از جایگاه ویژهای در حفظ پایداری محیط زیست برخوردارند و ثبت جهانی آنها نشاندهنده توجه ملی و بینالمللی به حفاظت از این میراث طبیعی است.
وی مساحت جنگلهای هیرکانی را نزدیک به دو میلیون هکتار اعلام کرد که از منطقه گیلداغی در گلستان تا آستارا در گیلان ادامه دارد و افزود: با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران در کمربند خشک و نیمهخشک، این کمربند سبز شمال کشور نقش مهمی در تعادل زیستمحیطی ایفا میکند.
معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی تاکید کرد: تا کنون برای بیش از یک میلیون هکتار از جنگلهای هیرکانی طرحهای مدیریت پایدار تهیه شده است و لازم است رویکردهای مدیریتی متناسب با اصول علمی جنگلشناسی بهروزرسانی شود تا فعالیتها نزدیک به طبیعت صورت گیرد.
وی همچنین درباره روند مطالعات جایگزینی جنگلها توضیح داد: مطالعات نیمه تفصیلی این طرح در سال ۱۴۰۱ به پایان رسیده و در حال حاضر مطالعات تفصیلی در ۲۶ حوزه جنگلی به طور متمرکز در دست اجرا قرار دارد که این اقدام به منظور تقویت حفاظت و بهرهبرداری پایدار از جنگلهای هیرکانی انجام میشود.
نظر شما