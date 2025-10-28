به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر نکویی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: این کارگاه با هدف ارتقای توان تخصصی مجریان و مشارکت جوامع محلی در پروژه‌های ترسیم کربن برگزار شده است.

وی با اشاره به ظرفیت بالای این پروژه‌ها در درآمدزایی و اشتغال‌زایی روستاهای هدف افزود: اجرای این طرح‌ها علاوه بر آثار اقتصادی، در زمینه‌های زیست‌محیطی و اجتماعی نیز مؤثر بوده و از تخریب منابع طبیعی، قطع درختان و استفاده بی‌رویه از سوخت‌های فسیلی جلوگیری می‌کند.

نکویی گفت: در استان گلستان، این پروژه ابتدا در منطقه تیل‌آباد شهرستان آزادشهر اجرا شد و با مشارکت هفت روستا و تشکیل صندوق تعاونی محلی، به نتایج مطلوبی دست یافت. پیش‌تر کشاورزی این منطقه به‌صورت دیم و کم‌بازده انجام می‌شد، اما با اجرای طرح و کاشت محصولات متنوع، درآمد روستاییان به‌طور چشمگیری افزایش یافته است.

به گفته وی، در حال حاضر این طرح در مناطق مینودشت، گالیکش و اوغان نیز در حال اجراست و حدود ۱۸ روستا در آن مشارکت دارند. در این مناطق با توجه به شرایط اقلیمی، کشت محصولاتی مانند زعفران، گل محمدی، گل گاوزبان و درختان مثمر نظیر گیلاس و زردآلو توسعه یافته است.

مدیرکل منابع طبیعی گلستان همچنین با اشاره به قرار گرفتن استان در فهرست استان‌های بیابانی کشور از سال ۱۳۹۵ گفت: طی ۹ سال گذشته حدود ۱۵ هزار هکتار از اراضی ملی واقع در حاشیه بیابان‌ها، به‌ویژه مناطق مجاور با بیابان‌های قره‌قوم و بالکان در کشور ترکمنستان، تحت عملیات بیولوژیک و مکانیکی از جمله نهال‌کاری، بوته‌کاری و ایجاد هلال‌های آبگیر قرار گرفته‌اند.

نکویی افزود: تاکنون بیش از ۳ هزار هکتار از این اراضی با کاشت نهال توسط منابع طبیعی و ۲ هزار هکتار با مشارکت مردم احیا شده است.

وی هشدار داد: حدود ۳۰۶ هزار هکتار از مراتع استان مستعد بیابانی شدن هستند و مقابله با این پدیده نیازمند نگاه فرادستگاهی و حمایت مالی ویژه است.

وی ادامه داد: منشأ حدود ۸۰ درصد از گرد و غبارهای استان از خارج از مرزها و به‌ویژه از کشور ترکمنستان است. در این زمینه رایزنی‌هایی از طریق وزارت کشور و استانداری برای همکاری دو کشور در کنترل این پدیده انجام شده و نشست مشترکی نیز در آینده نزدیک برگزار خواهد شد.

نکویی تأکید کرد: اعتبارات تخصیصی برای مقابله با بیابان‌زایی در استان بسیار محدود است و لازم است حمایت مالی دولت افزایش یابد تا پروژه‌های احیای اراضی با سرعت و اثربخشی بیشتری ادامه پیدا کند.