۱۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۵۷

نیکوکار: تلفن مزاحمان اورژانس و آتش‌نشانی با حکم قضایی قطع شد

معاون قضایی رئیس کل دادگستری تهران اعلام کرد: شماره تلفن افرادی که به‌طور مکرر با تماس‌های بی‌دلیل مزاحم اورژانس و آتش‌نشانی شده بودند، با حکم قضایی قطع شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل نیکوکار، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران از اعلام اورژانس استان تهران و سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران مبنی بر ایجاد مزاحمت‌های مکرر برای کاربران (اپراتورهای) دستگاه‌های مذکور خبر داد و گفت: در جلسه‌ای با حضور نمایندگانی از دستگاه‌های ذی ربط از جمله اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان تهران، شرکت ارتباطات همراه اول و شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل، ابعاد حقوقی و اجتماعی موضوع مورد بررسی و امعان نظر قرار گرفت.

نیکوکار بیان کرد: مزاحمت‌های تلفنی و اشغال خطوط تلفن ۱۱۵ و ۱۲۵ و ۱۱۲ مانع خدمت رسانی به شهروندان بیمار یا گرفتار در حادثه می‌شود و حتی در مواردی با دادن اطلاعات کذب و آدرس‌های واهی موجب اعزام آمبولانس یا خودرو آتش نشانی به محل می‌ شود؛ لذا به منظور پیشگیری از وقوع جرم و با هدف اطلاع رسانی عمومی با ارسال یک فقره پیامک، مسئولیت کیفری و مدنی ایجاد مزاحمت تلفنی برای دستگاه‌های مذکور به شهروندان یادآوری می شود.

وی ضمن اشاره به بررسی و قطع تلفن افراد مذکور حسب قانون اصلاح تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران از سوی اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان تهران، گفت: بر اساس قانون مذکور در صورت مزاحمت تلفنی برای بار اول، خط تلفن مزاحم با ارسال اخطار کتبی به مدت یک هفته و برای بار دوم به مدت سه ماه و برای بار سوم به طور دائم قطع می‌شود.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری تهران افزود: پس از اخذ فهرست شماره تلفن‌های مزاحم در مرداد ماه سال جاری مشخص شد برخی از آن‌ها در یک ماه مکرراً بدون دلیل با اورژانس یا آتش نشانی تماس گرفته و با ایجاد مزاحمت، در انجام وظایف قانونی و خدمت رسانی دستگاه‌های مذکور اختلال ایجاد کرده اند؛ لذا حسب قانون خطوط تلفن افراد مذکور قطع شد.

