به گزارش خبرنگار مهر، در اقدامی نظارتی و مشترک میان دستگاه‌های اجرایی و قضایی، کلینیک دندانپزشکی معروفی در مرکز شهر کرمانشاه که بدون رعایت ضوابط بهداشتی و بدون مجوز رسمی فعالیت می‌کرد، امروز به دستور مقام قضایی پلمب شد.



کیان ظهرابی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأیید این خبر اظهار داشت: این اقدام در راستای صیانت از سلامت شهروندان و جلوگیری از فعالیت مراکز غیرمجاز درمانی انجام گرفت. مدت‌ها بود فعالیت‌های این کلینیک خارج از چارچوب قانونی و بدون نظارت تخصصی صورت می‌گرفت.



وی افزود: متأسفانه در این مرکز افراد فاقد صلاحیت، که هیچ ارتباطی با حوزه پزشکی نداشتند، مشغول به ارائه خدمات دندانپزشکی بودند و حتی برخی از آنان فاقد مدرک دیپلم بودند. این افراد در حالی به بیماران خدمات ارائه می‌دادند که سلامت مردم را به شکل جدی تهدید می‌کردند.



ظهرابی تصریح کرد: چندین نوبت به مسئولان این کلینیک تذکر داده شد، اما به هیچ‌یک از اخطارها و دستورالعمل‌های بهداشتی توجهی نکردند تا اینکه امروز با ورود دستگاه قضایی و همکاری نهادهای امنیتی و نظارتی، محل مورد نظر پلمب شد.



معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در ادامه گفت: واقعیت این است که آمار دقیقی از تعداد نیروها و پزشکان فعال در این مجموعه وجود ندارد، اما با توجه به تعداد یونیت‌های موجود، به نظر می‌رسد ظرفیت این مرکز برای فعالیت بیش از ۲۰۰ دندانپزشک بوده است، در حالی که در عمل تنها سه تا چهار پزشک واقعی در آن حضور داشتند و سایر افراد فاقد صلاحیت‌های حرفه‌ای بودند.



وی در پاسخ به این سؤال که آیا دانشگاه علوم پزشکی بر این مرکز نظارت داشته است، گفت: بله، اما متأسفانه در بسیاری از مراجعات، همکاران ما اجازه ورود و بازرسی نداشتند. این مرکز تعرفه‌هایی پایین‌تر از نرخ مصوب ارائه می‌کرد، چرا که کار توسط افراد غیرمتخصص انجام می‌شد و همین موضوع موجب جذب بیماران ناآگاه می‌گردید.



ظهرابی با تأکید بر اینکه این اقدام گامی مهم در جهت حفظ سلامت عمومی است، خاطرنشان کرد: «امروز با همکاری قوه قضاییه و نهادهای امنیتی توانستیم وارد عمل شویم و این مرکز غیر بهداشتی را تعطیل کنیم. این اتفاق در واقع پایان یک تهدید خاموش برای سلامت مردم کرمانشاه بود.»



وی همچنین از شهروندان خواست پیش از مراجعه به هر مرکز درمانی، از داشتن مجوز معتبر از وزارت بهداشت اطمینان حاصل کنند و در صورت مشاهده موارد مشابه، موضوع را از طریق سامانه ۱۹۰ گزارش دهند.