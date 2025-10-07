  1. سیاست
  2. دولت
۱۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۲۴

بررسی مخاطرات امنیتی و سناریوهای احتمالی در منطقه

بررسی مخاطرات امنیتی و سناریوهای احتمالی در منطقه

نشست نخبگانی «بررسی مخاطرات امنیتی و سناریوهای احتمالی در منطقه» در معاونت راهبردی ریاست جمهوری برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست نخبگانی «بررسی مخاطرات امنیتی و سناریوهای احتمالی در منطقه» با حضور جمعی از صاحبنظران وکارشناسان حوزه سیاست خارجی در معاونت راهبردی ریاست جمهوری برگزار شد.

در این هم اندیشی علمی و تخصصی، کارشناسان و تحلیلگران علاوه بر تبیین فرصت‌ها و چالش‌های موجود جهانی و منطقه ای ناظر به غرب آسیا و آخرین تحولات مربوط به دیپلماسی خارجی ایران را بر اساس داده‌ها و شواهد مستند و میدانی مورد بحث قرار دادند. همچنین در این نشست متناظر به سناریوهای مطرح شده کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت، با هدف مواجهه هوشمندانه و اثرگذار، تحکیم ثبات داخلی و ارتقاء امنیت راهبردی کشور برخی راهکارها و توصیه‌های سیاستی، بررسی شد.

رامین عبداله شاهی

