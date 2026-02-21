حمایت هدفمند مرکز زنان شهرداری تهران از فرزندان زنان سرپرست خانوار

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم اردبیلی مشاور شهردار و رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران از برگزاری آزمون تعیین سطح مدارس تیزهوشان ویژه دانشآموزان پایه ششم و نهم خبر داد و اظهار کرد: این آزمون در روزهای پنجشنبه ۳۰ بهمن و جمعه اول اسفند به همت مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران، مؤسسه علامه حلی و مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران و بهصورت متمرکز در منطقه ۱۹ تهران برگزار شد.
وی با قدردانی از همراهی شهردار منطقه ۱۹ تهران در برگزاری این آزمون به شرایط شرکت در این آزمون اشاره و خاطرنشان کرد : دانشآموزان پایه ششم با کارنامهای که تمامی نمرات آنها خیلی خوب و حداکثر یک نمره خوب باشد، امکان حضور در آزمون را داشتند. برای دانشآموزان پایه نهم نیز شرط معدل ۱۹ پایه هشتم در نظر گرفته شده بود.
رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران ادامه داد: پس از برگزاری آزمون تعیین سطح، چند مرحله آزمون تکمیلی بهصورت آنلاین و آفلاین و همچنین مشاورههای فردی برای تمامی این دانشآموزان برگزار خواهد شد تا آمادگی لازم برای شرکت در آزمون اصلی تیزهوشان که در اردیبهشتماه برگزار میشود، فراهم شود.
اردبیلی اضافه کرد: هدف ما این است که به دلیل شرایط اقتصادی، هیچیک از این دانشآموزان مستعد از مسیر رشد و پیشرفت علمی محروم نشوند و امید است شاهد قبولی تعداد قابل توجهی از آنان در مدارس تیزهوشان باشیم.
وی با اشاره به استقبال گسترده از این طرح گفت: طی این دو روز نزدیک به هزار دانشآموز از سطح مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران پس از شناسایی در آزمون شرکت کردند؛ همچنین همزمان با برگزاری آزمون برای دانشآموزان، جلسات توجیهی ویژه والدین نیز برگزار شد تا خانوادهها نسبت به فرآیند آموزشی و ضرورت همکاری مستمر با مرکز و مؤسسه در این فرصت یک تا دو ماهه آگاهی کامل داشته باشند.
رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران خاطرنشان کرد: همراهی خانوادهها در این بازه زمانی نقش مهمی در ارتقای سطح آمادگی دانشآموزان خواهد داشت و این حمایت آموزشی تا زمان برگزاری آزمون اصلی ادامه پیدا میکند.
نظر شما