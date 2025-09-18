اردبیلی: استواری نیروهای مسلح ناشی از پشتوانه ملت است

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم اردبیلی مشاور شهردار و رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران در آئین کمپین «دست‌مریزاد» با اشاره به مقاومت مردم ایران در جنگ ۱۲ روزه اظهار کرد: پس از این واقعه، با موجگسترده‌ای از زنان، دختران و کودکانی مواجه شدیم که تمایل داشتند احساسات و نگاه خود را نسبت به رشادت‌های نیروهای مسلح، ارتش، سپاه و نیروهای امنیتی بیان کنند.

وی افزود: فراخوان مردمی «دست‌مریزاد» منجر به جمع‌آوری هزاران اثر هنری و دست‌آفریده متنوع در قالب نقاشی، نوشته و صنایع دستی شد که هر کدام از آن‌ها پیام دل مردم ایران به سربازان وطن را منتقل می‌کند. گالری برپا شده در این رویداد، تنها بخشی از این آثار را به نمایش گذاشته و با هدف تقدیم به نیروهای مسلح آماده شده است.

اردبیلی با بیان اینکه این حرکت، یک کمپین مردمی است که پیام قدردانی و حمایت مردم از مدافعان وطن را به‌طور مستقیم به آنان منتقل می‌کند؛ تصریح کرد: برخی آثار خطاب به فرزندان شهدا، رزمندگان پدافند و یا نیروهایی است که در خط مقدم خدمت می‌کنند.این حجم از پیوستگی و انسجام ملی، سرمایه‌ای بزرگ در ذات ملت ایران است که بار دیگر خود را نشان داده است.

رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران گفت: مشاهده این آثار، امیدبخش و دلگرم‌کننده است و بی‌تردید استواری نیروهای مسلح ایران در برابر دشمنان جهانی ناشی از همین پشتوانه مردمی است.

وی با بیان اینکه یاد و خاطره شهدا، سرداران و دانشمندان کشور همواره در دل نسل‌های آینده زنده خواهد ماند؛ ادامه داد: ما مفتخریم که توانستیم بخشی از این دست‌آفریده‌ها را ببینیم و بخوانیم؛ امیدواریم که مایه دلگرمی و استقامت هرچه بیشتر نیروهای مسلح کشور شود.

رویدادهای شهری و اشتراک تجربه‌های جنگ در باغ‌موزه دفاع مقدس

در ادامه این آئین، علی عابد کمالی، مدیر پروژه کمپین «دست‌مریزاد» با اشاره به اهداف این رویداد گفت: نمایشگاه آثار مردمی که برای تقدیر از نیروهای مسلح و سربازان وطن در طول جنگ ۱۲ روزه جمع‌آوری شد، هم‌اکنون در گالری فکه باغ‌موزه دفاع مقدس برپا است.

وی افزود: کمپین «دست‌مریزاد» پس از پایان جنگ ۱۲ روزه آغاز و در سطح شهر تهران مجموعه‌ای از رویدادهای مردمی و فرهنگی برگزار شد. در خلال این برنامه‌ها، علاوه بر اشتراک تجربه‌های جنگ، هدایای مردمی نیز برای تقدیر از ایثار و تلاش‌های نیروهای مسلح گردآوری شد.

عابد کمالی با بیان اینکه این آثار به مدت سه روز در گالری فکه باغ‌موزه دفاع مقدس در معرض بازدید عموم قرار دارد؛ تصریح کرد: شهروندان می‌تواننداز نزدیک با دست‌آفریده‌ها و پیام‌های مردمی خطاب به مدافعان وطن آشنا شوند.

مدیر پروژه کمپین «دست‌مریزاد» تصریح کرد: این آثار در دهم مهرماه طی مراسم اختتامیه کمپین «دست‌مریزاد» در میدان هفت‌تیر، به نمایندگان نیروهای مسلح اهدا خواهد شد. این برنامه فرصتی برای قدردانی عملی ازفداکاری‌های سربازان وطن و نیروهای مسلح است.