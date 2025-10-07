ارائه طرح اصلاح قانون تقسیمات کشوری به مجلس با ابتکار زاکانی

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید جابری انصاری، کارشناس مسائل فرهنگی و اجتماعی، در توضیح اصلاح قانون تقسیمات کشوری و موضوع حریم کلان شهرها به ابتکار شهردار تهران اظهار داشت: علیرضا زاکانی در اجلاسیه شهرداران کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها در زمینه اصلاح ماده ۲ قانون «تعاریف حریم شهرها، روستاها و شهرک‌ها و تعیین حدود آن» نقش‌آفرینی کرد و پس از گذشت ۲۰ سال از اجرای این قانون که موجب بروز تعارضات و تداخلات حریم مصوب شهرها با مرز و محدوده تقسیمات سیاسی شده بود، موجبات طرح اصلاحیه‌ای مبنی بر مستثنی شدن کلان‌شهرها و شهرهای مراکز استان‌ها از شمول آن را فراهم کرد.

وی ادامه داد: متأسفانه حریم شهر که بخشی از اراضی بلافصل پیرامون شهرها را شامل می‌شود و این اراضی باید تحت حفاظت از هرگونه ساخت‌وساز بی‌رویه و خارج از ضابطه برای توسعه بلندمدت و برنامه‌ریزی‌شده قرار گیرند، در سال‌های اخیر به دلیل فقدان تعریف منسجم از حریم، تعارض قانونی میان قلمرو حریم و قلمرو تقسیمات کشوری، محدود شدن اختیار کنترل و نظارت شهرداری‌ها بر حریم، ورود عناصر متعدد مدیریتی بدون سازوکار هماهنگ‌کننده و تبدیل قوانین و مقررات به ابزارهای تأمین منابع توسط برخی دستگاه‌های مسئول، دستخوش تهدید حدود و موجبات دستیازی به آن شده است.

این کارشناس مسائل فرهنگی و اجتماعی افزود: این وضعیت موجب تشدید تخریب و از بین رفتن فضای تنفس‌گاهی آینده شهرها، به‌ویژه کلان‌شهرها و شهرهای مراکز استان‌ها گردیده و علی‌رغم تصویب محدوده حریم در طرح‌های جامع شهری، تداخلات و تعارض موجود میان مرز محدوده مصوب با مرز محدوده‌های تقسیمات کشوری، تغییراتی در نظام برنامه‌ریزی فضایی کشور ایجاد کرده است.

به گفته جابری انصاری، رشد بی‌رویه جمعیت و رویش سکونت‌گاه‌های متعدد و خودرَو پیرامون کلان‌شهرها و نیز آشفتگی در ساخت‌وسازها و تشدید کمبود سرانه‌ها و فضاهای خدماتی و رفاهی، نمونه‌ای از این معضلات است.

وی در ادامه تصریح کرد: علیرضا زاکانی، شهردار تهران در جلسه مجمع شهرداران کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها، اقدامات و هماهنگی‌های صورت‌گرفته در تعامل با نمایندگان محترم مجلس برای اصلاح ماده ۲ قانون تعاریف حریم را در راستای حل مسائل مبتلابه کلیه کلان‌شهرها و شهرهای مراکز استان‌ها تشریح کرد.

جابری انصاری افزود: این اقدامات در فاصله بین دو اجلاس شهرداران در همدان و تهران انجام شد و زاکانی خواستار همراهی اعضای مجمع شهرداران با هدف آگاهی نمایندگان محترم مجلس استان‌ها و تصویب قوانین یکپارچه شد؛ امری که می‌تواند نقطه عطفی برای احیای نظم شهری از میان رفته، حفظ اراضی پیرامون شهرها برای نسل‌های آینده، رفع معضلات ناشی از تداخلات و تعارضات موجود، ایجاد مدیریت یکپارچه و تدوین قانون ملی مدیریت حریم در تعامل با مجلس شورای اسلامی باشد.

کارشناس مسائل فرهنگی و اجتماعی خاطرنشان کرد: اصلاح قانون تقسیمات کشوری و مستثنی کردن حریم کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها از شمول ماده ۲ قانون «تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها» در راستای رفع تأثیرات سوء تداخلات و تعارضات میان محدوده حریم مصوب در طرح جامع با مرز تقسیمات کشوری، امری بسیار مهم است.

وی تأکید کرد: تأثیر ماده ۲ این قانون بر تشدید تعارضات و زمینه‌سازی مدیریت‌های چندگانه، مسئله‌ای است که مهم است و باید سامان بخشیده شود. همچنین حمایت محمدباقر قالیباف، ریاست مجلس شورای اسلامی که سال‌ها شهردار تهران بوده، در این برهه زمانی و تصویب قوانین بازدارنده، اقدامی قابل تأمل و ضروری به شمار می‌آید.