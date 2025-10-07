۲۳ پایگاه سواد آموزی در استان سمنان فعال شد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس یحیایی عصر سه شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران به میزبانی آموزش و پرورش سمنان با بیان اینکه ۲۳ پایگاه سواد آموزی در استان فعال شد، ابراز داشت: رویکرد این پایگاه ها اجرای طرح مدرسه محوری است.

وی با بیان اینکه ماموریت های نهضت سواد آموزی به سمت مهارت های کاربردی سوق داده شده است، افزود: اساس نامه جدید دو هفته پیش در کمیسیون دولت مطرح شده است.

معاون سواد آموزی استان سمنان با بیان اینکه تصویب این اساس نامه به نهایی شدن ساختار آموزش و پرورش بستگی دارد، ابراز داشت: در نهایت نیز در کمیسیون احکام برنامه هفتم هیئت دولت باید بررسی شود.

یحیایی با بیان اینکه سمنان از استان های مطالعه گر اجرای طرح است، تصریح کرد: مشخصات پایگاه ها و مدارس و مدیران مربوط به سازمان نهضت سوادآموزی داده شده است.

وی از نرخ باسوادی ۹۸.۶ درصد باسوادی در استان ابراز خرسندی کرد و افزود: این نتیجه تلاش و همراهی همه بخش ها در نهضت سواد آموزی استان سمنان است.