به گزارش خبرنگار مهر، سید روحالله پناهنده در جمع خبرنگاران با اشاره به تغییر مفهوم سواد در جهان گفت: بر اساس تعریف جدید یونسکو، سواد فقط خواندن و نوشتن نیست بلکه سواد رایانهای، رسانهای، انتقادی و حتی مهارتهای زندگی مانند فرزندپروری، بخشی از سواد امروز هستند.
وی افزود: ممکن است یک فرد با تحصیلات عالی، در برابر کلاهبرداری اینترنتی آسیبپذیر باشد و این یعنی در آن حوزه بیسواد است.
پایان کلاسهای صوری با مدرسهمحوری
معاون نهضت سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد به مشکل کلاسهای صوری در روش قدیم اشاره کرد: در رویکرد محلهمحور، گاهی به دلیل محدودیتهای فرهنگی یا اجتماعی، بهویژه برای زنان، کلاسها به صورت واقعی تشکیل نمیشد اما امسال ساختار را به مدرسهمحوری تغییر دادیم.
مدیر مدرسه، مسئول سوادآموزی
وی با اشاره به اینکه در این طرح، مدیر مدرسه به عنوان مدیر پایگاه سوادآموزی عمل میکند، ادامه داد: کلاسها یا در مدرسه یا در نقاط اقماری روستاها با تراکم بیسوادی بالا تشکیل میشود و هر کلاس حداکثر ۶ نفر ظرفیت دارد و تحت نظارت مستمر است.
آمار باسوادی از ۲۸ درصد به بالای ۹۷ درصد رسید
پناهنده به رشد تاریخی باسوادی اشاره کرد: قبل از انقلاب، نرخ باسوادی در استان حدود ۲۸.۸ درصد بوده است اما امروز در گروه سنی ۱۰ تا ۴۹ سال، این رقم به بیش از ۹۷ درصد رسیده است.
شصتسالهها هم زیر چتر آموزش
وی از گسترش دامنه سنی خبر داد: گروه هدف ما امسال از ۱۰-۴۹ سال به ۱۰-۵۹ سال افزایش یافته است اما یک فرد ۵۹ ساله هم نیاز به سواد دیجیتال و مهارت خود مراقبتی دارد.
هفته سوادآموزی با برنامههای متنوع
معاون نهضت سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد به برنامههای هفته جاری اشاره کرد: برنامههایی از جمله حضور در گلزار شهدا، کتابخانه، صداوسیما، دیدار با خانواده شهدای سوادآموزی و تجدید میثاق با آرمانهای امام و رهبری در دستور کار است.
مأموریت، آموزش، نه استخدام
وی اضافه کرد: مأموریت نهضت، آموزش مهارتمحور به بازماندگان از تحصیل است. این نهاد یک سازمان فرا بخش است و مأموریت استخدامی ندارد.
