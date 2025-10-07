رایزنی وزیر خارجه هلند با همتای مصری خود با محوریت غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دیوید «کاسپر ولدکمپ» (Caspar Veldkamp) امروز سه شنبه پس از دیدار با بدر عبدالعاطی همتای مصری خود در سخنانی اعلام کرد: ما به عنوان یکی از کشورهای میزبان کنفرانس بازسازی غزه که توسط مصر برگزار می‌ شود، شرکت خواهیم کرد.

وزیر امور خارجه هلند در این خصوص اضافه کرد: ما آماده‌ایم تا به تلاش‌های مصر برای کمک به غزه، از جمله ارائه ۲ میلیون یورو برای لوازم پزشکی ضروری کمک کنیم.

این در حالیست که دادگاه عالی هلند پیشتر با صدور حکمی دولت را ملزم به بازنگری سیاست‌های صادرات تسلیحات خود به رژیم صهیونیستی کرد، چرا که نگرانی‌ها از احتمال استفاده از این قطعات در نقض قوانین بین‌المللی تشدید شده است.

این دادگاه توضیح داد که حکم صادر شده توسط دادگاه بدوی در سال گذشته مبنی بر ممنوعیت دائمی صادرات قطعات جنگنده‌های اف ۳۵ را تأیید نمی‌کند، اما تأکید کرد که دولت باید ارزیابی خود را از وضعیت موجود انجام دهد تا خطرات حقوقی مرتبط با این صادرات را مشخص کند.