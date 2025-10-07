  1. جامعه
۱۵ مهر ۱۴۰۴، ۲۰:۱۹

مشاهده و تصویربرداری از پلنگ ایرانی در ارتفاعات فیروزکوه

مدیرکل حفاظت محیط‌ زیست استان تهران از مشاهده و تصویربرداری از یک قلاده پلنگ ایرانی در ارتفاعات شهرستان فیروزکوه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط ‌عمومی حفاظت محیط ‌زیست استان تهران، حسن عباس ‌نژاد با اعلام این خبر گفت: تصاویر ثبت ‌شده توسط محیط بان اکبر میرزاکریمی، در یکی از مناطق کوهستانی و صعب ‌العبور این شهرستان، بیانگر حضور فعال و وضعیت مطلوب این گونه ارزشمند در زیستگاه طبیعی خود است.

وی افزود: ثبت مشاهده پلنگ ایرانی در ارتفاعات فیروزکوه، گواهی بر شرایط مناسب زیستگاهی و استمرار حضور گونه‌ های شاخص در اکوسیستم‌ های طبیعی استان تهران است و این موفقیت حاصل تلاش بی ‌وقفه محیط ‌بانان و اجرای برنامه ‌های پایش و گشت مستمر در عرصه ‌های طبیعی است.

عباس ‌نژاد با اشاره به جایگاه ویژه پلنگ ایرانی در فهرست سرخ اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت (IUCN) اظهار داشت: پلنگ ایرانی از گونه ‌های در معرض خطر انقراض به شمار می ‌رود و حفاظت از زیستگاه ‌های کوهستانی استان، به ‌ویژه در مناطق شمال ‌شرقی و شهرستان فیروزکوه، نقشی اساسی در بقای این گونه دارد.

مدیرکل حفاظت محیط‌ زیست استان تهران در پایان بر لزوم تداوم پایش، تقویت مشارکت مردمی و همکاری میان نهادهای محلی برای صیانت از حیات ‌وحش و تنوع زیستی استان تأکید کرد.

فاطمه کریمی

    شهروند IR ۰۹:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۶
      زیبا.

