۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۵۹

مشاهده و تصویربرداری از یک پلنگ در ارتفاعات فیروزکوه+ فیلم

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران از مشاهده و تصویربرداری یک قلاده پلنگ در ارتفاعات شهرستان فیروزکوه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن عباس نژاد مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران گفت: با اجرای عملیات احیا و بازسازی آبشخورها در بلندترین ارتفاعات منطقه پناهگاه حیات وحش کاوه ده، محیط بان اکبر میرزاکریمی موفق به تصویربرداری از این گونه ارزشمند شد.

وی با تأکید بر اهمیت حضور پلنگ در زیستگاه‌های طبیعی استان افزود: ثبت این تصاویر نشانگر شرایط مناسب زیستگاهی برای ادامه حیات این گونه کمیاب در فیروزکوه است.

عباس نژاد اضافه کرد: پیش از این نیز در جریان گشت‌ها و پایش های محیط بانان، مشاهده و تصویربرداری از پلنگ در مناطق تحت مدیریت این شهرستان صورت گرفته است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران حفاظت از زیستگاه‌ها و گونه‌های شاخصی همچون پلنگ را از اولویت‌های اصلی این اداره کل برشمرد و خاطرنشان کرد: تلاش‌ها برای تقویت زیستگاه و حمایت از گونه‌های حیات وحش ادامه خواهد داشت.

