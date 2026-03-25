تحلیل روانشناختی از «مرد دیوانه» در کاخ سفید

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین محمدی، روان‌درمانگر و فعال رسانه‌ای در یادداشتی، با نگاهی تحلیلی به رفتارهای اخیر دونالد ترامپ و رسانه‌های نزدیک به او به ویژه شبکه اینترنشنال پرداخته است. او در این یادداشت با بیان اینکه پیشتر توصیه به عدم تماشای این شبکه می‌کرد، امروز به مخاطبان دارای «درک و تحلیل درست از شرایط منطقه» پیشنهاد می‌دهد که این شبکه را از منظر طنز دنبال کنند.

«استراتژی مرد دیوانه» در بن‌بست عملیاتی

محمدی در ابتدای یادداشت خود با اشاره به استراتژی موسوم به «مرد دیوانه» (Madman Theory) که ترامپ مدعی اجرای آن برای ایجاد پیش‌بینی‌ناپذیری است، می‌نویسد: «ترامپ هر چه از اهدافش دورتر می‌شود دیوانه‌تر هم می‌شود! رسانه‌های او از جمله اینترنشنال هم دیوانه‌تر می‌شوند... به همین دلیل می‌توان به این شبکه به عنوان یک شبکه طنز نگاه کرد.»

این روانشناس با اشاره به تناقض‌های آشکار در اظهارات مقامات آمریکایی تصریح کرد: «ترامپ روزی چند دروغ می‌گوید؛ و این شبکه هر روز با پنجاه مجری و کارشناس به تحلیل و تفسیر این دروغ‌ها می‌پردازند!! واقعا خنده‌دار نیست؟!»

از «کمک به مردم ایران» تا «توافق حماسی»؛ روایت تغییر عناوین

یکی از بخش‌های مهم این یادداشت به نقد ادبیات رسانه‌ای این شبکه اختصاص دارد. محمدی با اشاره به تغییر شعارهای عملیاتی این رسانه می‌نویسد: «این شبکه تجاوز نظامی را با عنوان (عملیات برای کمک به مردم ایران!) شروع کرد و بعد با آشکار شدن دروغش که کمکی برای مردم در کار نیست؛ عنوان اصلی عملیات (خشم حماسی) را جایگزین کرد و کم‌کم با عقب‌نشینی‌های ترامپ، آن را به (پیروزی حماسی) یا (توافق حماسی) تغییر خواهد داد!»

او در ادامه با لحنی انتقادی به ارتباط مالی مجریان این شبکه اشاره کرده و می‌افزاید: «مجریان و کارشناسان جیره‌خوارش هم هر چقدر در این خط طنز و توهم و رویافروشی، نقش بهتری ایفا کنند؛ آخر شب پول بیشتری به جیب‌شان ریخته می‌شود!»

تحلیل روانشناختی «مرد دیوانه» در اتاق دربسته

محمدی در بخش دیگری از یادداشت خود به تحلیل رفتارهای متناقض ترامپ پرداخته و آن را نشانه‌ای از «وضعیت شخصیتی» یا «تلاش برای گیج کردن طرف مقابل» توصیف می‌کند. او می‌نویسد: «"مرد دیوانه" گویا در اتاقی نشسته و با خودش حرف می‌زند! با خودش ایران را از نقشه حذف می‌کند! با خودش تهدید می‌کند و ضرب‌الاجل می‌گذارد! با خودش مذاکره می‌کند و به نتایج خوب می‌رسد! خودش ضرب‌الاجلش را عقب می‌اندازد!»

این رواندرمانگر در ادامه به نمونه‌های مشخصی از این تناقض‌گویی‌ها اشاره کرده و می‌گوید: «لحظه‌ای می‌گوید نیروی دریایی و هوایی ایران از بین رفته و مطلقاً هیچ دفاعی ندارند و می‌خواهند توافق کنند و من نمی‌خواهم! یک لحظه می‌گوید پایان عملیات در ایران نزدیک است و وضعیت تنگه هرمز به او ارتباطی ندارد... لحظه‌ای بعد وقتی عدم همراهی سایر کشورها را می‌بیند تهدید می‌کند اگر تنگه را باز نکنید ۴۸ ساعته نیروگاه‌ها را می‌زنم؛ لحظه‌ای دیگر تهدید را ۵ روز به تعویق می‌اندازد و می‌گوید با ایران گفتگوهای خوبی دارم و توافق نزدیک است اما همزمان در حال ارسال نیروهای جدید به منطقه هم هست!!»

هشدار درباره تأثیرات جنگ روانی

محمدی در پایان یادداشت خود با تأکید بر اهمیت تحلیل درست رویدادها، نسبت به تأثیرات مخرب باور کردن این تناقض‌ها بر مخاطبان هشدار می‌دهد و می‌نویسد: «برای ما اگرچه این روش‌ها معلوم و مشخصا یا برای گیج کردن طرف مقابل و یا از وضعیت شخصیتی او برمی‌خیزد؛ اما کسانی که اینها را باور می‌کنند؛ واقعا شعور خود را در ساده‌ترین مسائل زندگی هم از دست خواهند داد.»