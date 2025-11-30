به گزارش خبرنگار مهر، حسن عباس نژاد، بعد از ظهر یکشنبه، در جمع خبرنگاران، از ثبت حضور چهار قلاده خرس قهوهای در ارتفاعات ارجمند از توابع فیروزکوه خبر داد.
عباسنژاد در ادامه با بیان اینکه گزارش این مشاهده توسط یکی از دوستداران طبیعت ارائه شده است، اظهار داشت: یکی از شهروندان محیطزیستدوست موفق به ثبت تصاویر چهار قلاده خرس قهوهای در ارتفاعات منطقه ارجمند شده و این موضوع فوراً به اداره کل اطلاعرسانی شده است.
وی تأکید کرد: مستندات ثبت شده، نشاندهنده وضعیت مطلوب زیستگاههای این بخش از فیروزکوه و پایداری جمعیت این گونه ارزشمند است و حضور فعال حیاتوحش نشانهای امیدوارکننده از پویایی اکوسیستم منطقه به شمار میرود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران با اشاره به جایگاه ویژه خرس قهوهای بهعنوان یکی از گونههای شاخص کشور، ادامه داد: حفاظت از حیاتوحش بدون همکاری مردم و جوامع محلی امکانپذیر نیست و تلاشهای مشترک نقش مهمی در تثبیت جمعیت این گونهها دارد.
عباسنژاد در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده گونههای حیاتوحش، از هرگونه اقدام مخاطرهآمیز و نزدیک شدن به حیوانات خودداری کرده و موضوع را برای پایش و بررسیهای حفاظتی به محیط زیست اطلاع دهند تا امنیت مردم و گونهها بهطور همزمان حفظ شود.
