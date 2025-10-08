دستگیری متخلفان شکار غیرمجاز در مناطق چهارگانه تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد زندی فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان تهران از دستگیری اعضای باند متخلفان شکار غیرمجاز در مناطق چهارگانه استان و کشف لاشه پنج رأس حیوان وحشی، سه قبضه سلاح شکاری و دو دستگاه موتورسیکلت سنگین قاچاق توسط ماموران یگان حفاظت و پارک ملی خجیر و سرخه حصار خبر داد.

وی در تشریح جزئیات این عملیات گفت: در روزهای اخیر بر اساس رصد و پایش نیروهای یگان، مشخص شد گروهی از متخلفان با استفاده از موتورسیکلت‌ های تریل سنگین ۲۵۰ سی ‌سی فاقد پلاک و قاچاق، وارد مناطق چهارگانه تحت حفاظت شده و با تعقیب و گریز گونه‌ های حیات وحش، آنها را به سمت شکارچیان مسلح هدایت کرده و اقدام به شکار غیرمجاز می‌ کردند.

وی با بیان اینکه با توجه به توان بالای این موتورسیکلت ‌ها، متخلفان در چند نوبت از دست نیروهای محیط ‌بان متواری شده بودند، افزود: اما شب گذشته، ۱۵ مهرماه، در جریان عملیات مشترک یگان حفاظت محیط زیست و پلیس امنیت، سه نفر از این افراد مجدداً به منطقه مراجعه کردند که یکی از آنان دستگیر و دو نفر دیگر متواری شدند.

زندی ادامه داد: پس از شناسایی هویت متخلفان و با دستور مقام قضایی، مأموران به مخفیگاه آنان ورود کرده و در بازرسی انجام‌ شده لاشه پنج حیوان شکارشده شامل چند رأس کل، قوچ و احتمالاً یک رأس آهو، سه قبضه سلاح شکاری، یک قبضه سلاح قاچاق، دو دستگاه موتورسیکلت تریل سنگین، دو عدد دوربین چشمی و سایر ادوات شکار کشف و ضبط شد.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان تهران تأکید کرد: متهمان دستگیرشده پس از تفهیم اتهام برای طی مراحل قانونی به کلانتری منتقل شدند و پرونده در حال بررسی قضایی است.

این مقام مسئول در پایان خاطرنشان کرد: یگان حفاظت محیط زیست با همکاری نیروهای انتظامی و قضایی به ‌صورت مستمر مناطق حفاظت ‌شده را پایش کرده و با هرگونه تخلف شکار و صید غیرمجاز برخورد قاطع خواهد کرد.