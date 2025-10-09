به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری المیادین در بخش دوم و آخر مصاحبه با سید عبدالله صفی الدین نماینده حزب الله در تهران و برادر شهید صفی الدین، به گفتوگو پیرامون شخصیت شهید صفی الدین پرداخت.
مشروح این گفتوگو به شرح ذیل است:
سید عبدالله با بیان اینکه در دیدارهای متعدد با حضور سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی الدین (رئیس شورای اجرایی حزب الله) با رهبر انقلاب آیت الله خامنهای حضور داشته و «روشن بود محبت ویژهای در قلب حضرت آقا نسبت به وی بود» گفت، از آنجا که وی مثل سید حسن فارسی را خوب میدانست و برادران هنگام سفر به لبنان نحوه مدیریت سید هاشم را دیده بودند، همه این موارد نوع محبت خاصی از وی نزد رهبری و خیلی از مسئولان در جمهوری اسلامی ایجاد کرده بود.
اعزام یک تیم حفاظتی از ایران به لبنان برای شهید نصرالله و صفی الدین
سید عبدالله افزود: «حضرت آقا همیشه خواستار اقدامات [حفاظتی] سختگیرانهتری برای سید حسن و سید هاشم بودند. یک بار، هیئتی صرفاً برای همین منظور وارد شد. [برای اینکه ببینند] چه اقدامات امنیتی در حال اجرا است؟ [همانطور که] میدانید، یکی از مسائلی که ما در سطح میدانی از جمهوری اسلامی بهره میبریم، انتقال تجارب و تخصص است، چه نظامی، سیاسی، اقتصادی یا کشاورزی. برای ما، این انتقال تخصص اغلب میتواند از تواناییها، از جمله موضوع حفاظت و امنیت، مهمتر باشد.
غسان بن جدو (مدیر المیادین): او هیئتی را فرستاد. منظورتان از تهران به لبنان است؟. عبدالله صفی الدین: به لبنان، به درخواست حضرت آقا. غسان بن جدو: در درجه اول برای انتقال این تخصص؟ عبدالله صفی الدین: برای انتقال آن و محافظت از این دو آقا، برای تأمین امنیت و اقدامات امنیتی برای آنها».
شیوه شهید صفی الدین در دنبال کردن مواضع رهبر انقلاب
سید عبدالله در ادامه در پاسخ به این سوال مدیر شبکه المیادین که «نگاه آقای خامنهای به سید (هاشم) چطور بود؟» شرح داد، «در قبال سید هاشم ، نگاه حضر آقا از نگاه ایشان به سید حسن کم نداشت. ما به یاد داریم که در سالهای اولیه انقلاب اسلامی، خدا خواست، و ما برای تحصیل به قم میرفتیم. در سال اول، در سال ۱۹۸۰، فارسی ما خوب نبود، اما میتوانستیم بفهمیم. در آن روزها، امام، رحمت الله علیه، هر دو روز یک بار میآمدند. میدانید، اتفاقات بزرگی بود. ایشان جلسه داشتند و این جلسه فکر میکنم بعد از اخبار ساعت ۸ شب پخش میشد. بعد از آن، سخنرانی امام را پخش میکردند. ما آن را دنبال میکردیم. این موضوع برای شهید سید هاشم تا آخرین روزهای زندگیاش ادامه داشت، تا اینکه سخنرانیهای حضرت آقای خامنهای، حفظه الله، شروع به چاپ شدن کرد. حالا فرض این بود که رهبری در حسینیه امام خمینی یا هر جای دیگری سخنرانی میکردند، ظرف چند ساعت، آنچه ایشان میگفتند چاپ و بین تعدادی از مسئولان لبنان توزیع میشد تا آنها مطلع شوند. سید، به عنوان مثال، مشاهدات و دیدگاههای ایشان در مورد مسائل سیاسی منطقه، برخی از دیدگاههای سیاسی امام خامنهای و حتی در مورد مسائل مربوط به دین، فقه و فرهنگ عمومی را از نزدیک دنبال میکرد. او یک ناظر دقیق بود. سید هاشم، همانطور که گفتم، رهبر را هم مرجع و هم راهنما میدانست که قطبنمایی را در دست دارد که مسیر نجات را تعیین میکند.
ترجیح مرگ بر مخالفت با سید حسن، نزد شهید صفی الدین
غسان بن جدو در ادامه از دیدگاه سید هاشم (رحمه الله) نسبت به سید حسن پرسید و سید عبدالله صفی الدین پاسخ داد: «اولاً، وقتی سید هاشم با دستخط خودش بیانیه خبر شهادت سید حسن را نوشت، وی را بنده صالح توصیف کرد و سید هاشم معتقد بود که حضور سید حسن در این دنیا، بدون مقایسه، مانند حضور پیامبران در میان قوم خود است - یعنی پیامبری در میان قوم خود. سید حسن راه نجات سید هاشم بود. او سید حسن را به عنوان یک حضور استثنایی، یک مرد فوق العاده، یک رهبر استثنایی توصیف کرد. سید هاشم معتقد بود که بدون برکت حضور حضرت سید حسن و خون شهدا، این سفر پرفروغ که به برکت حضور مبارک سید حسن به این شکوه و جلال رسیده بود، هرگز به این شکل نمیرسید. سید حسن، همانطور که آقا هاشم متوجه شدند و ما چندین بار با ایشان صحبت کردیم و من این موضوع را پیگیری کردم، ایشان سید حسن را فردی خارقالعاده و قطعاً مرتبط میدانستند، ایشان کارهایی در این دنیا انجام داده بودند که ایشان را تا آخرین لحظه عمرشان جزو هدایتیافتگان، موفق و پیروز قرار داده بود. سید هاشم به این موضوع اعتقاد داشت، ایشان چندین بار میگفتند من ترجیح میدهم بمیرم تا اینکه با سید حسن در یک دیدگاه یا نقطهنظری، مخالفت کنم یا از ایشان اطاعت نکنم، این یک مسئله حل شده بود برای سید هاشم. ایشان معتقد بودند که هر چه سید حسن میگوید باید به آن پایبند بود و به آن عمل کرد، حتی اگر خودش یک نظر شخصی داشته باشد و بیان نکند».
المیادین از نحوه اطلاع از خبر شهادت شهید صفی الدین سوال کرد مبنی بر اینکه در حمله هوایی شهید شد و برای مدتی هم در مکان مورد حمله باقی ماند و برادر ایشان توضیح داد «حمله که انجام شد شب بود و یک شخصی که سید هاشم را از نزدیک میشناخت و به وی نزدیک بود، به یک شکل با وی تماس برقرار کردیم»... «پرسیدیم که سید کجاست و گفت، در فلان جا. یعنی کاملا اطلاع داشت. وقتی با من صحبت میکرد این حس به من دست داد که سید هاشم به شهادت رسیده است. فردا صبحش هم که داشتم آماده میشدم تا بروم نماز جمعه نصر حضرت آقا، یا در مسیر بودم که از طرف حضرت آقا از سید هاشم پرس و جو کردند که خبر درست است یا خیر. چون میخواستند بدانند که وی در محل حمله بوده یا نه و من گفتم به حضرت آقا بگویید که متاسفانه او آنجا بود. البته که بسیار ناراحت شد . بعد از شهادت سید حسن من گفتم که انگار خدا میخواهد با گرفتن شهدای بزرگی ما و مردم را آماده کند و رشد دهد... همه آن شهداء سزاوار شهادت بودند و همانطور که حاج قاسم گفت، آنها شهید زندگی کردند ».
مدیر المیادین پرسید که آیت الله خامنه ای چطور خبرهای مرتبط با شهید صفی الدین را پیگیری میکرد و سید عبدالل گفت، از طریق یکی از برادران که خیلی نزدیک هستند و بدقت دنبال میکردند، پرس و جو میکردند... او میگفت حضرت آقا نگران است و میخواهد بداند چه شده. به او گفتم تا وقتی که از اصل ماجرا باخبر نشویم، نمیتوانیم چیزی بگوییم [و خبر شهادت را تایید را رد کنیم]».
حمایت ایران از دبیر کل جدید حزب الله
المیادین در ادامه از انتخاب شیخ نعیم قاسم برای دبیرکلی حزب الله پرسید و سید عبدالله تصریح کرد که وی از نسل موسسان حزب است و با توجه به سن و حضور و معاونی سید حسن نصرالله چنین انتخابی طبیعی بود. سید عبدالله در پاسخ المیادین که پرسید، آقا واقعا انتخاب دبیر کل در لبنان و در حزب الله انجام شد گفت، «بله.. این انتخاب، صددرصد با تصمیم لبنانی بود [نه ایرانی]. من شواهدی دارم. یک مکانیزم سازمانی وجود دارد که خیلی سخت هم نیست چون دبیر کل را اعضای شورا انتخاب میکنند نه مجمع عمومی یا شوای خاص دیگری که نیازمند نظر دیگران باشد. تعداد اعضای شورا محدود است و آنها نظرشان را بیان میکنند. این چیزی است که اتفاق افتاده». سید عبدالله در پاسخ سوال المیادین تاکید کرد که در ادامه نیز ایران و رهبر انقلاب از این انتخاب حمایت کرده اند و یک نامه در این جهت از طریق یکی از برادران برای من فرستادند و در آن صراحتا و آشکار تأکید کردند که ما با شما هستیم و در کنار شماییم همانطور که از سید حسن نصرالله حمایت کردیم.
در پایان المیادین از مسئله فلسطین و سید هاشم پرسید و سید عبدالله پاسخ داد که «در مورد مسئله فلسطین، سید هاشم واقعاً پیگیر آن بود. او با برخی از رهبران فلسطینی برای حل برخی مشکلات لجستیکی دیدار میکرد، زیرا میدانید که سید حسن، رحمه الله، مسئله فلسطین را از نزدیک پیگیری میکردند. سید هاشم مشتاق پیگیری مشکلات موجود و حل آنها بود. منظورم مسئله برادران فلسطینی ما در لبنان در اردوگاهها، آوارگان و غیر آوارگان است، منظورم این است که او به بسیاری از مشکلات اولویت میداد».
