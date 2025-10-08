مهاجرت معکوس «یوز» ایرانی دومین پرفروش هفته گذشته؛ مجنون وارد اکران شد

به گزارش خبرنگار مهر، از امروز چهارشنبه ۱۶ مهر فیلم سینمایی «مجنون» به تهیه‌کنندگی عباس نادران و کارگردانی مهدی شامحمدی اکران خود را در سینماها آغاز کرده است.

باکس اکران در هفته گذشته توانست در ۲۰ هزار و ۳۹۹ سانس حدود ۵۴۴ هزار و ۴۹۳ مخاطب را به سینما آورد و به فروشی معادل چهل و سه میلیارد و هشتصد و چهل و دو میلیون و نه هزار و سیصد و هشتاد و دو تومان دست یابد.

در این هفته فیلم سینمایی «قسطنطنیه» توانست در صدر جدول فروش هفتگی قرار بگیرد.

فروش کل فیلم‌ها تا زمان تنظیم این خبر (ساعت ۰۰:۳۰ صبح چهارشنبه ۱۶ مهر) به شرح زیر است:

«قسطنطنیه» صدرنشین این هفته شد

فیلم سینمایی «قسطنطنیه» به کارگردانی کریم امینی و تهیه‌کنندگی امین‌رضا چلبیانلو از ۲ مهر اکران خود را در سینماها آغاز کرد. در این فیلم پژمان جمشیدی، ایلای ارکوک، رضا نیکخواه، بیژن بنفشه‌خواه، نعیمه نظام‌دوست، نرگس محمدی، مصطفی کرانتپه، هومن حاجی عبداللهی، علی اوجی، نازنین صلح‌جو، محمد شیری و حلما سمرقندی ایفای نقش کرده‌اند. این فیلم با فروش ۱۶۷ هزار و ۱۳۶ بلیت به فروش ۱۳ میلیارد و ششصد و چهل میلیون و پانصد و بیست و هشت هزار و چهارصد و هشتاد تومان دست یافت و در رتبه اول جدول فروش هفتگی قرار گرفت. «قسطنطنیه» ششمین فیلم پژمان جمشیدی بعد از «دایناسور»، «کوکتل مولوتف»، «خانه ارواح»، «جزایر قناری» و «ناجورها» و دومین فیلم کریم امینی بعد از «مرد عینکی» در نیمه اول سال است که در سینماها اکران شده است.

انیمیشن سینمایی «یوز»، محصول جدید مرکز انیمیشن سوره، به نویسندگی و کارگردانی رضا ارژنگی و تهیه‌کنندگی احسان کاوه از ۲ مهر اکران خود را در سینماها آغاز کرد. قهرمان این اثر یوزپلنگی ایرانی به نام «یوز» است که راهی سفری پُرماجرا برای بازگشت به وطن می‌شود. این فیلم ۱۰۲ هزار و ۸۰۳ بلیت فروخت و توانست به فروش ۶ میلیارد و نهصد و پانزده میلیون و نهصد و چهل و چهار هزار و ششصد و سیزده تومانی دست یابد. این انیمیشن سینمایی در رتبه دوم جدول فروش هفتگی قرار گرفته و پرفروش‌ترین فیلم غیرکمدی این روزها است.

فیلم «مرد عینکی» به کارگردانی کریم امینی، تهیه‌کنندگی سید ابراهیم عامریان و نویسندگی حمزه صالحی از چهارشنبه اول مرداد اکران شده است. این فیلم با فروش ۷۷ هزار و ۲۲۶ بلیت توانست به فروش ۶ میلیارد و سیصد و نه میلیون و ششصد و نه هزار و پانصد تومانی دست یابد و در رتبه سوم جدول فروش هفتگی قرار بگیرد. بهرام افشاری، مهدی هاشمی، هومن حاجی عبداللهی، سام نوری، آدریانو تولوزا، محمد حیدری، امیر کربلایی زاده، یدالله شادمانی بازیگران «مرد عینکی» هستند.

فیلم سینمایی «پیرپسر» ساخته اکتای براهنی از چهارشنبه ۲۱ خرداد اکران سراسری خود را آغاز کرده است. در این فیلم بازیگرانی چون حسن پورشیرازی، لیلا حاتمی، حامد بهداد و محمد ولی‌زادگان ایفای نقش کرده‌اند. «پیرپسر» در یک هفته گذشته با فروش ۲۹ هزار و ۵۵۸ بلیت توانست به فروش سه میلیارد و سی و چهار میلیون و ششصد و هجده هزار و پنجاه تومان برسد و در رتبه چهارم جدول فروش هفتگی قرار بگیرد.

فیلم سینمایی «ناجورها» به کارگردانی محمدحسین فرح‌بخش از ۵ شهریور اکران خود را در سینماها آغاز کرده است. در این فیلم بازیگرانی همچون پژمان جمشیدی، محسن کیایی، بیژن بنفشه‌خواه، المیرا دهقانی، حامد وکیلی، فرزین محدث، مختار سائقی و گیتی قاسمی بازی می‌کنند. «ناجورها» ۳۵ هزار و ۳۲۵ بلیت فروخته و حدود دو میلیارد و هشتصد و هشتاد و هفت میلیون و چهارصد و نود و هفت هزار و پانصد و هشت تومان فروش داشته است و در رتبه پنجم جدول فروش هفتگی قرار دارد.

فیلم سینمایی «لاک پشت» به کارگردانی بهمن کامیار با بازی فرهاد اصلانی، نازنین بیاتی، نازنین کریمی، صابر ابر، هومن برق‌نورد، آزیتا حاجیان، علیرضا آقاخانی و جمشید گرگین از ۲ مهر اکران خود را آغاز کرد. این فیلم با فروش ۳۱ هزار و ۳۰۴ بلیت به فروش دو میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون و نهصد و بیست و هفت هزار و دویست و پنجاه و نه تومان دست یافت و در رتبه ششم جدول فروش هفتگی قرار گرفت.

فیلم «گوزن‌های اتوبان» به کارگردانی ابوالفضل صفاری از ۲۶ شهریور اکران خود را آغاز کرده است. الناز شاکردوست، نوید پورفرج، صدف اسپهبدی، سامان صفاری، سیامک ادیب، مریم شاه‌ولی با حضور افتخاری بهنوش بختیاری و هنرمندی پیمان قاسم‌خانی بازیگران اصلی فیلم هستند. «گوزن های اتوبان» ۳۰ هزار و ۸۲۲ بلیت فروخت و به فروش ۲ میلیارد و ششصد و هشتاد و چهار میلیون و ششصد و شانزده هزار و چهارصد و پنجاه تومان دست یافت. این فیلم در رتبه هفتم جدول فروش هفتگی قرار گرفته است.

فیلم سینمایی «زن و بچه» به کارگردانی سعید روستایی و تهیه‌کنندگی سید جمال ساداتیان از چهارشنبه اول مرداد در سینماهای کشور اکران خود را آغاز کرد. این فیلم توانست در هفته گذشته با ۲۶ هزار و ۶۷۵ بلیت به فروش دو میلیارد و چهارصد و بیست و پنج میلیون و هشتصد و نود و هشت هزار و پنجاه تومانی برسد. این فیلم در بخش مسابقه اصلی جشنواره فیلم کن ۲۰۲۵ به نمایش درآمد و پریناز ایزدیار، پیمان معادی، فرشته صدرعرفایی، حسن پورشیرازی، سها نیاستی بازیگر اصلی آن هستند. «زن و بچه» در رتبه هشتم جدول فروش هفتگی قرار دارد.

فیلم سینمایی «ناتورِدشت» به کارگردانی محمدرضا خردمندان و تهیه‌کنندگی مهدی فرجی با بازی هادی حجازی‌فر، میرسعید مولویان، شبنم قربانی، بابک کریمی، سیدعلی صالحی، امیر دژاکام، اردشیر رستمی، حسین شریفی، ترنم کرمانیان، ارغوان عزیزی، سعید آقاخانی و علی مصفا از ۱۲ شهریور اکران خود را آغاز کرد. این فیلم در هفته گذشته با فروش ۲۷ هزار و ۲۲۹ بلیت به فروش دو میلیارد و دویست و نود و سه میلیون و هشتاد و سه هزار و دویست و پنجاه تومانی دست یافت و در رتبه نهم جدول فروش هفتگی قرار دارد.

فیلم‌های زیر یک میلیارد تومان

پویانمایی سینمایی «فرمانروای آب» با محوریت مهدویت و نبرد موشکی ایران با آمریکا و رژیم صهیونیستی، به نویسندگی و کارگردانی مجید اسماعیلی، تهیه‌کنندگی مجتبی امینی و با مجری‌گری حسین سلطانی از چهارشنبه ۸ مرداد اکران خود را در سینماها آغاز کرده است. این انیمیشن توانست با فروش ۱۱ هزار و ۹۹۵ بلیت به فروشی معادل پانصد و هفتاد و هشت میلیون و چهارصد و نود و هشت هزار و یکصد و هفتاد تومان دست یابد و در رتبه دهم جدول فروش هفتگی قرار بگیرد.

فیلم سینمایی «آدم فروش» به کارگردانی محمود کلاری و تهیه‌کنندگی علی اوجی اکران خود را از ۱۲ شهریور آغاز کرده است. در این فیلم بازیگرانی همچون صابر ابر، پژمان بازغی، مهران مدیری، علی شادمان، فریبا نادری، سمیرا حسن پور، رویا جاویدنیا، نسیم ادبی و رایان سرلک حضور دارد. «آدم فروش» با نام اولیه «تابستان همان سال» یک هزار و ۷۱۱ بلیت فروخته و با فروش یکصد و چهل و شش میلیون و نهصد و ده هزار و پانصد تومان در رتبه یازدهم جدول فروش هفتگی قرار گرفته است.

فیلم سینمایی «سینما متروپل» به کارگردانی محمدعلی باشه‌آهنگر و تهیه‌کنندگی حامد حسینی با حضور افتخاری مهتاب نصیرپور و رضا کیانیان و بازی مجتبی پیرزاده، نوشین مسعودیان، هومن برق‌نورد، حسین‌باشه آهنگر، پریوش نظریه، شهاب عسگری، سهراب منصوری، فرید قبادی، هادی عامل هاشمی، حسین پوریده و شهریار فرد ۵۰۸ بلیت فروخت و به فروش سی و دو میلیون و هشتصد و شصت و هشت هزار تومانی دست یافت. این فیلم در رتبه دوازدهم جدول فروش هفتگی قرار گرفت.

فیلم سینمایی «حرکت آخر» به کارگردانی شهاب حسینی از ۹ مهر اکران خود را آغاز کرده است. این فیلم با ترکیبی از بازیگران ایرانی و خارجی در آمریکا مقابل دوربین رفته است. جیا مورا، جیمز واگنر، آرمین امیری و محمد مطلق بازیگران اصلی این فیلم هستند که براساس نمایشنامه «آخرین پرده» اثر گیلبرت سسبرون نوشته و ساخته شده است. «ساکن طبقه وسط»، «مقیمان ناکجا» و «نویسنده مرده است» سه فیلم قبلیِ شهاب حسینی به‌عنوان کارگردان است. «حرکت آخر» با فروش ۳۰۵ بلیت به فروش بیست و چهار میلیون و ششصد و هفت هزار تومان رسید.

انیمیشن «رویاشهر» به کارگردانی محسن عنایتی و تهیه‌کنندگی مصطفی حسن‌آبادی که از ۳ اردیبهشت اکران خود را آغاز کرده است تاکنون با فروش ۳۳۷ بلیت به فروشی معادل بیست و سه میلیون و ششصد و شصت و یک هزار تومان دست یافته است.

فیلم سینمایی «مجنون» به تهیه‌کنندگی عباس نادران و کارگردانی مهدی شامحمدی از ۱۶ مهر اکران خود را آغاز کرده است. این فیلم با روایتی از زندگی شهید زین‌الدین با فروش ۱۲۴ بلیت به فروش سیزده میلیون و دویست و هفتاد و هفت هزار تومان دست یافت.

انیمیشن «پسر دلفینی ۲» به تهیه‌کنندگی محمدامین همدانی، کارگردانی محمد خیراندیش و نویسندگی محمد خیراندیش و محمد شکوهی نیز در چهل و سومین جشنواره فیلم فجر حضور داشت و سیمرغ بلورین بهترین پویانمایی و سیمرغ بلورین بهترین پویانمایی از نگاه تماشاگران را به دست آورد. «پسر دلفینی ۲» با فروش ۱۳۵ بلیت، فروش یازده میلیون و یکصد و هشتاد و هفت هزار تومانی داشته است.

فیلم سینمایی «لیپار» به کارگردانی حسین ریگی و تهیه‌کنندگی سعید خانی از ۹ مهر اکران خود را آغاز کرده است. مهران احمدی، بهناز جعفری، هومن برق ‌نورد، امین میری، آرزو تاج‌نیا، یگانه سروری‌مقدم، فرشته انصاری، نصیر برهان ‌زهی، با معرفی بازیگر نوجوان فیلم محمد دستواره نارویی، در این اثر ایفای نقش کرده‌اند. «لیپار» با فروش ۱۵۹ بلیت به فروش ده میلیون و سیصد و هفت هزار تومان دست یافت.

فیلم سینمایی «جزایر قناری» به کارگردانی عادل معصومیان و تهیه‌کنندگی حسین مهکام نیز با بازی پژمان جمشیدی از چهارشنبه اول مرداد اکران خود را آغاز کرده است. این فیلم با فروش ۳۱ بلیت توانست به فروش دو میلیون و هفتصد و نود و چهار هزار تومان برسد. بهرنگ علوی، بیژن بنفشه خواه، امیرمهدی ژوله، غلامرضا نیکخواه، فرزانه قاسم‌زاده، رویا وحدتی، سعید سالمی، امید خسرو و رویا میرعلمی بازیگران این فیلم سینمایی هستند.