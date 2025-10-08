به گزارش خبرنگار مهر، رضا شهیدیان سه شنبه شب در نشست ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان سیریک که با حضور مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به اینکه در شهرستان سیریک باران های سیل آسا اتفاق می افتد نیاز است که بستر رودخانه ها و مسیل ها، لایروبی شود و این کار نیاز به توجه شرکت آب منطقه ای دارد.

وی افزود: در زمان جنگ ۱۲روزه در ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان مصوباتی مثل تهیه ژنراتور ذخیره برای بیمارستان به تصویب رسید که بعد از اتمام جنگ تاکنون اجرا نشده است‌.

فرماندار سیریک بیان کرد: از مدیران استانی درخواست می‌کنم نسبت به اجرایی کردت مصوبات، اقدام کنند.

شهیدیان ادامه داد: کمبود ماشین آلات اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان در مواقع بحران مشکلاتی را به وجود آورده است که نیاز به توجه ویژه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان دارد.

فرماندار شهرستان سیریک تاکید کرد: عدم استقرار ایستگاه هواشناسی در شهرستان، مشکلات زیادی را برای مردم و صیادان به وجود آورده است، که نمونه آن را در سیل سال ۱۳۹۹ شهر بندرسیریک مشاهده شد، لذا درخواست داریم نسبت به راه اندازی ایستگاه هواشناسی شهرستان همکاری و مساعدت لازم انجام دهید.