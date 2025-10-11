شهیدیان: جاده دسترسی ایستگاه مرزبانی سیریک و میناب بهسازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا شهیدیان ظهر شنبه با اشاره به اهمیت جاده دسترسی ایستگاه مرزبانی این شهرستان اظهار کرد: بیش از ۱۵ سال است که نسبت به وضعیت این مسیر که یکی از راه‌های مهم امنیتی و محل تردد نیروهای نظامی و انتظامی در شرق هرمزگان است، انتقاداتی مطرح بوده است.

وی افزود: جاده دسترسی ایستگاه مرزبانی سیریک حدفاصل انتهای بلوار خلیج فارس تا ایستگاه مرزبانی میناب و سیریک به طول دو کیلومتر است که با هدف ارتقای سطح کیفی راه و افزایش ایمنی تردد در دستور کار قرار گرفته است.

شهیدیان ادامه داد: با همکاری اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و شهرداری سیریک، عملیات مطالعاتی و برنامه‌ریزی برای بهسازی و آسفالت این مسیر به زودی آغاز خواهد شد و در حال حاضر مراحل تأمین اعتبار پروژه در دست پیگیری است.

فرماندار سیریک تصریح کرد: هدف اصلی از اجرای این طرح، ارتقای سطح خدمات‌رسانی، تسهیل تردد نیروهای مرزبانی و افزایش ضریب ایمنی مسیر است.

وی خاطرنشان کرد: این جاده علاوه بر اهمیت نظامی و امنیتی، مسیر دسترسی به بخشی از مزارع پرورش میگو نیز محسوب می‌شود و بهسازی آن تأثیر مستقیمی بر معیشت مردم منطقه دارد.

شهیدیان در پایان ابراز امیدواری کرد: با حمایت استاندار هرمزگان و تخصیص اعتبارات مورد نیاز، عملیات اجرایی این پروژه در آینده نزدیک آغاز شود.