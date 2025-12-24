خسارت بیش از ۱۲۸۰ میلیارد تومانی سیل در شهرستان سیریک

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا شهیدیان فرماندار شهرستان سیریک با بیان اینکه هنوز خسارات ناشی از سیل در شهرستان سیریک در حال ارزیابی دقیق است، اظهار داشت: بارندگی‌های انجام شده در شهرستان سیریک سبب آبگرفتگی چند روستا شده و خسارت به زیرساخت‌های این شهرستان وارد کرده است.

وی افزود: این بارندگی‌ها به زیرساخت‌های راه، مدرسه، مسکن، کشاورزی، برق، و آب خسارت وارد کرده است.

فرماندار شهرستان سیریک گفت: سیل به بیش از ۱۵۰ منزل مسکونی در روستاهای آسیب دیده خسارت ۲۰ تا ۹۰ درصد وارد کرده است.

وی با اشاره به دستور استاندار هرمزگان برای جبران این خسارت‌ها گفت: در ارزیابی‌های اولیه در شهرستان سیریک، خسارت ۱۲۸۰ میلیارد تومانی احصا شد که این میزان پس از تکمیل ارزیابی‌ها افرایش پیدا خواهد کرد.

شهیدیان از توجه استاندار هرمزگان و مسئولان کشوری در بازدیدهای خود به مناطق آسیب دیده خاطرنشان کرد: در این بازدیدها صورت گرفته مقرر شده است تا از طریق بیمه روستایی برای جبران خسارت‌ها وارده به مردم تسهیلات بلاعوض ۱۰۰ میلیون تومانی برای هر خانوار پرداخت شود.

وی بیان داشت: بنیاد مسکن نیز با ارزیابی‌هایی که در حال انجام است برای تعمیر و ساخت، وام بلا عوض ۲۰ تا ۶۰ میلیون تومانی در نظر خواهد گرفت.