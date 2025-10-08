به گزارش خبرنگار مهر، وحید نیک‌روش صبح چهارشنبه در نطق پیش از دستور خود در نشست علنی شورا، با اشاره به کمبود اراضی با کاربری‌های عمومی در شهر بوشهر، اظهار کرد: «شاهدیم که محلات مختلف شهر با کمبود فضای سبز و سایر فضاهای عمومی مورد نیاز شهروندان مواجه هستند.

وی با بیان اینکه طرح تفصیلی شهر، فضاهای سبز و خدماتی مورد نیاز را مشخص کرده است، افزود: متأسفانه در سال‌های اخیر، با اعمال «قانون ماده واحده »، شاهد تغییر کاربری زمین‌های عمومی و تبدیل آنها به ساختمان‌های شخصی بوده‌ایم.

رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر بوشهر ادامه داد: با توجه به زمین‌های الحاقی به شهر و سهمیه‌ی شهرداری، در این زمینه با شهرداری مکاتبه شده، اما پاسخی دریافت نشده و موضوع بلاتکلیف مانده است، این امر باعث انحراف از مسیر سیاست‌گذاری‌های شورا شده که از شهرداری درخواست داریم با توجه به رویکرد شورا و اعتبارات مشخص شده، اهتمام جدی در تملک این اراضی به ویژه اراضی با کاربری فضای سبز داشته باشد.

پیشنهاد ایجاد بازارچه‌های حمایتی عرضه مستقیم

کالا نیک‌روش در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به مشکلات اقتصادی شهروندان، از شهرداری خواست برای حمایت از مردم، اقدامات لازم را انجام دهد.

وی با اشاره به تجربه‌ی موفق سایر شهرداری‌های کشور در ایجاد بازارچه‌های عرضه‌ی مستقیم کالا و خدمات با قیمت مناسب، پیشنهاد کرد: شهرداری دو نقطه در مرکز و محلات جنوبی شهر را برای ایجاد این بازارچه‌ها در نظر گرفته و احداث آنها را در دستور کار قرار دهد تا بتوانیم سهمی مؤثر در حمایت از اقتصاد خانوارها داشته باشیم.