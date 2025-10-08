به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «صخره مقدس» تازه‌ترین اثر محدثه اصلانی است که با نگاهی مستندگونه و پرتعلیق، بخشی از واقعیت‌های پشت‌پرده عملیات‌های سایبری نیروهای مقاومت و حوادث مرتبط با طوفان‌الاقصی را در قالب داستانی پرکشش روایت می‌کند.

در این رمان، نویسنده با بهره‌گیری از عناصر واقع‌گرایی و تعلیق، کوشیده تا زاویه‌ای متفاوت از جنگ اطلاعاتی و سایبری در خاورمیانه را بازتاب دهد. داستان، از خلال سرگذشت زنی به نام سارا روایت می‌شود که برای نجات برادرش از زندان‌های اسرائیل، وارد مأموریتی خطرناک می‌شود. در این مسیر، او به دنیای پیچیده عملیات‌های سایبری قدم می‌گذارد؛ عملیاتی که در روند خود به وقایع ۷ اکتبر و طوفان‌الاقصی گره می‌خورد.

کتاب در دو سطح روایت پیش می‌رود: نخست، داستان شخصی سارا که به عنوان عضوی از نیروهای مقاومت درگیر مأموریتی چندلایه می‌شود، و دوم، بازتاب رویدادهای میدانی و اطلاعاتی که به صورت موازی با خط اصلی داستان پیش می‌روند. نویسنده در روایت این دو خط داستانی، از نگاهی تحلیلی و پژوهشی بهره گرفته تا میان واقعیت‌های تاریخی و عناصر داستانی، توازن برقرار کند.

از خلال توصیف‌ها و گفت‌وگوهای شخصیت‌ها، مخاطب با مفاهیم تازه‌ای از نبردهای اطلاعاتی، جاسوسی معکوس و جنگ سایبری آشنا می‌شود. در عین حال، کتاب تلاش دارد تا به جای تمرکز بر جنبه‌های صرفاً نظامی، لایه‌های انسانی و احساسی شخصیت‌ها را نیز برجسته کند؛ به‌ویژه در بخش‌هایی که سارا میان وظیفه و احساساتش گرفتار می‌شود.

روایت کتاب در بستر زمانی و مکانی خاصی شکل می‌گیرد؛ از فضای امنیتی و پرمخاطره تل‌آویو و زندان‌های اسرائیل تا کوچه‌ها و تونل‌های غزه. این جغرافیای چندوجهی، بستر مناسبی برای تلفیق تعلیق و واقعیت فراهم کرده است.

در بخش‌هایی از اثر، به رخدادهای واقعی سال ۲۰۲۳ میلادی، از جمله عملیات طوفان‌الاقصی، اشاره می‌شود. اصلانی با تکیه بر داده‌های میدانی و منابع تحلیلی، کوشیده تا تصویری قابل باور از فضای مقاومت و واکنش‌های رسانه‌ای و بین‌المللی آن دوره ارائه دهد.

درون‌مایه اصلی کتاب «صخره مقدس» را می‌توان در پیوند سه مفهوم «اطلاعات»، «ایمان» و «هویت» جست‌وجو کرد.

شخصیت سارا، به‌عنوان محور داستان، نماینده نسلی از نیروهای مقاومت است که در کنار توانایی‌های تکنولوژیک و تحلیلی، از انگیزه‌های عاطفی و انسانی نیز برخوردارند. نویسنده با انتخاب چنین کاراکتری، توانسته روایتی انسانی از نبردی فناورانه خلق کند.

بخش قابل توجهی از کتاب به نمایش چگونگی سازماندهی عملیات‌های سایبری اختصاص دارد. این عملیات‌ها در قالب روایتی داستانی، اما بر اساس منطق فنی و امنیتی بازسازی شده‌اند. در عین حال، اثر به بررسی تأثیر این نبردها بر افکار عمومی و رسانه‌های جهان نیز می‌پردازد؛ مسئله‌ای که کمتر در آثار داستانی با موضوع مقاومت مورد توجه قرار گرفته است.

سبک نگارش محدثه اصلانی در «صخره مقدس» ترکیبی از نثر روایی و گزارش‌گونه است. او از جملات کوتاه، ریتم سریع و زاویه دید محدود استفاده می‌کند تا حس تعلیق را در سراسر داستان حفظ کند. زبان اثر در عین سادگی، از اصطلاحات امنیتی و فنی خالی نیست و همین امر موجب می‌شود تا فضای سایبری و اطلاعاتی کتاب باورپذیر جلوه کند.

نویسنده در بازنمایی احساسات شخصیت‌ها، از توصیف‌های دقیق و گفت‌وگوهای درونی بهره می‌گیرد. این بخش‌ها به ویژه در روایت درگیری‌های ذهنی سارا برجسته است؛ جایی که میان وظیفه مأموریتی و احساسات شخصی خود مردد می‌شود.

«صخره مقدس» اگرچه اثری داستانی است، اما در بخش‌هایی به واقعیت‌های تاریخی و سیاسی روز منطقه نزدیک می‌شود. اشاره‌های مستقیم به ۷ اکتبر، حملات سایبری، فعالیت موساد و واکنش نیروهای مقاومت، وجه مستندگونه‌ای به اثر بخشیده است.

نویسنده با بهره‌گیری از داده‌های واقعی و در عین حال رعایت چارچوب‌های داستانی، فضایی خلق کرده که نه صرفاً تخیلی است و نه گزارش خشک از یک رویداد واقعی.

در کنار روایت فنی و امنیتی، بخش انسانی داستان نقش پررنگی دارد. سارا در طول مأموریت خود با دوگانگی‌هایی روبه‌روست؛ میان عشق و وظیفه، میان ترس و ایمان، و میان فردیت و تعهد جمعی. نویسنده این تضادها را دستمایه‌ای برای پرداخت روان‌شناختی شخصیت‌ها قرار داده و از خلال آن، وجوه انسانی مقاومت را نشان داده است.

در بخشی از کتاب آمده است:

«در این راه که آخرین راه برایش بود، باید از هر ترفند و حربه‌ای استفاده می‌کرد. حتی اگر لازم بود طوری وانمود کند که همه این کارها را برای دلبستگی انجام می‌دهد. مرگ در عملیات صخره مقدس آن چیزی نبود که می‌خواست؛ هنوز کارهای زیادی داشت که باید انجام می‌داد. طوفانی در راه بود که نمی‌خواست پیش از آن حذف شود.»

این فراز از کتاب، به‌خوبی حال و هوای پراضطراب و درونی شخصیت اصلی را بازتاب می‌دهد و نثر مؤلف در آن، ترکیبی از هیجان و تأمل است.

این اثر در ۳۰۷ صفحه و به بهای ۲۵۰ هزار تومان از سوی انتشارات کتاب جمکران منتشر شده است.