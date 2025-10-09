ایتالیا بودجه فیلم کاپولا را تامین کرد؛ اولین فیلم ایتالیایی زبان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورلد آف ریل، فرانسیس فورد کاپولا بودجه فیلم بعدی خود را تأمین کرده و به سراغ یک پروژه کاملا متفاوت با آنچه تصور می‌شد می‌رود.

«چشم‌انداز دور» عنوان فیلم بعدی کاپولا است که برای ساخت آن فراخوان بازیگران در کالابریا، ایتالیا را داده و قرار است تولید آن در ۳۰ روز در ماه نوامبر امسال انجام شود.

به این ترتیب فیلم بعدی کاپولا قرار است با بودجه دولتی، با فیلمبرداری در ایتالیا با بازیگران ایتالیایی و به احتمال زیاد به زبان ایتالیایی ساخته شود. می‌توان احتمال داد ویتوریو استورارو فیلمبردار افسانه‌ای که در کالیبریا زندگی می‌کند هم بخشی از این پروژه باشد.

کاپولا هنگام تبلیغ «مگالوپولیس» در فرانسه، گفته بود فیلم بعدی‌اش «چشم‌انداز دور» است و آن را چنین توصیف کرده بود: «چشم‌انداز دور»، پروژه دیگر من، جاه‌طلبانه‌تر از «مگالوپولیس» است. این فیلم با الهام از «بودنبروک‌ها» اثر توماس مان ساخته می‌شود که داستان یک خانواده را در دوران رونق اقتصادی آلمان، طی ۳ نسل دنبال می‌کند. فیلم من داستان خانواده‌ای را روایت خواهد کرد که با اختراع تلویزیون، طی ۳ نسل، دچار دگرگونی شده‌اند. این فیلم به شکلی، مثلاً «تلویزیونی»، فیلمبرداری خواهد شد که من آن را «سینمای زنده» می‌نامم.

در همین حال، کاپولا به روزنامه «لیبراسیون» گفته بود که این فیلم، که هنوز در حال درک آن است، کاملاً زنده فیلمبرداری خواهد شد و ساخت آن «بسیار سخت‌تر» از «مگالوپولیس» خواهد بود.

کاپولا پیش از این در یادداشتی با عنوان «سینمای زنده و تکنیک‌های آن» این نظریه را مطرح کرده بود که این فیلم به شکل «سینمای زنده» ساخته خواهد شد. به نظر می‌رسد این سبک از درام‌های تلویزیونی قدیمی که کاپولا با آنها بزرگ شده الهام گرفته و تقریباً مانند فیلمبرداری یک نمایش تئاتر با چندین دوربین باشد.

کاپولا سال ۲۰۱۵، «چشم‌انداز دور» را در قالب یک اجرای زنده سینمایی، درطول ۳ هفته و در یک صحنه صدابرداری ۶۰۰۰ فوت مربعی در محوطه کالج محلی شهر اوکلاهما به صورت کارگاهی اجرا و ادعا کرد که با این کار پیشگام «یک شکل هنری کاملاً جدید» است.

به نظر می‌رسد هیچ چیز نمی‌تواند مانع ادامه فیلمسازی این کارگردان شود، البته به جز سن و سلامتی، که معمولا وقتی انتظارش نمی‌رود، از راه می‌رسد.