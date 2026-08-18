به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورلد آف ریل، فرانسیس فورد کاپولا چند سالی است که قصد دارد «نگاهی به ماه» را بسازد و در این مسیر تماس‌ با بازیگران از پائیز گذشته در ایتالیا انجام شد و تولید آن برای نوامبر ۲۰۲۵ در کالابریا برنامه ریزی شده بود، اما این اتفاق رخ نداد. مشکل اصلی همچنان تأمین مالی بود و کاپولا داشت تلاش می‌کرد تا پول کافی برای ساخت فیلم را جمع کند.

کاپولا گفته تمام ثروت شخصی خود را برای تأمین مالی «مگالوپولیس» خرج کرده و طبق گزارش‌ها بیش از ۱۰۰ میلیون دلار از دست داده است. به همین دلیل تولید این فیلم جدید بارها متوقف شده و هم زمان کاپولا گفته با تدوین جدید دارد روی نسخه جدید و عجیب‌تری از «مگالوپولیس» کار می‌کند.

حالا جدیدترین گزارش‌ها که از ایتالیا می‌آید مثبت است و نشان می‌دهد که «نگاهی به ماه» اکنون به سمت تولید در حرکت است و ممکن است به زودی و در اواخر آگوست تولید آن شروع شود.

کوریره دلا سرا روزنامه ایتالیایی خبر داده که قرار است کاپولا پایان ماه آگوست به باسیلیکاتا برسد و قبل از اینکه راهی کالابریا شود، در مکان‌های خاصی از این منطقه شامل کاخ مالوینی مالوتزی، کلیسای جامع ماترا و صومعه سن میشل آرکانجلو بخش هایی از فیلمبرداری را انجام دهد.

کاپولا «نگاهی به ماه» را یک موزیکال عجیب به سبک دهه ۳۰ خوانده و هنوز اعلام نکرده چه بازیگرانی را انتخاب کرده است.

این فیلم اقتباسی آزاد از رمان ادیت وارتون با همین نام است که در عین حال نگاهی هم به «حقیقت وحشتناک» لئو مک‌کری دارد که هر ۲ درباره یک زوج متاهل است که دوستانه از هم جدا می‌شوند، اما درمی‌یابند که رها کردن یکدیگر سخت‌تر از چیزی است که تصور می‌کردند.

این فیلم در دهه ۱۹۳۰ ایتالیا اتفاق می‌افتد و در آن مناظر، معماری و حافظه تاریخی نقش محوری خواهد داشت.

کاپولا پیشتر گفته بود که هزینه این فیلم با کمک یارانه‌های ملی تأمین شده و تأکید کرده بود که تولید آن به هیچ وجه ارزان نخواهد بود.

این کارگردان ۸۷ ساله قصد بازنشستگی ندارد و با وجود ناموفق بودن «مگالوپولیس»، از پذیرش شکست خودداری می‌کند. او یک پروژه جاه‌طلبانه‌تر دیگر با عنوان «چشم‌انداز دوردست» دارد که دوست دارد بودجه‌ آن را هم تأمین کند که بسیار پرهزینه‌تر است، اما احتمالا شروع آن به موفقیت «نگاهی به ماه» بستگی دارد.

او سال پیش ساعت سفارشی خود را برای تأمین ضرر مالی ناشی از فیلم «مگالوپولیس» در حراجی به قیمت ۱۰.۸ میلیون دلار فروخت. این ساعت مچی پس از ۱۱ دقیقه به یک پیشنهاد دهنده تلفنی ناشناس فروخته شد تا بالاترین قیمت برای یک ساعت در یک حراجی در آمریکا پس از فروش ساعت رولکس پل نیومن در سال ۲۰۱۷ رقم بخورد.

این برنده جایزه اسکار از فیلم «مگالوپولیس» در سال ۲۰۲۴ که با وجود هزینه ۱۲۰ میلیون دلاری تنها ۱۴.۴ میلیون دلار در سراسر جهان فروخت، ضربه مالی بزرگی خورد و فاش کرد ورشکسته شده است.