  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۶ مهر ۱۴۰۴، ۹:۵۰

پیش بینی هواشناسی هرمزگان در روز چهارشنبه شانزدهم مهر ۱۴۰۴

پیش بینی هواشناسی هرمزگان در روز چهارشنبه شانزدهم مهر ۱۴۰۴

بندرعباس- آخرین پیش بینی هواشناسی هرمزگان تشریح شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی حمزه نژاد اظهار کرد: امروز در مناطق دریایی هرمزگان افزایش سرعت باد و در ارتفاعات رگبار پراکنده باران پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: با افزایش سرعت باد جنوب شرقی، تنگه هرمز و دریای عمان متلاطم می‌شود.

حمزه نژاد توصیه کرد: احتیاط‌های لازم در رفت وآمد شناورهای سبک در نظر گرفته شود.

وی افزود: بعدازظهر در ارتفاعات استان به ویژه منطقه بشاگرد و حاجی آباد، رشد ابرهای همرفتی همراه با رگبار پراکنده باران و رعد و دبرق پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: فردا و جمعه در بعدازظهر و اوایل شب احتمال تقویت نقطه‌ای سامانه همرفتی و وقوع تند باد لحظه‌ای و گردوخاک علاوه بر ارتفاعات در برخی نقاط مرکزی و مناطق دریایی تنگه هرمز وجود دارد.

حمزه نژاد افزود: در شرق استان تا پایان هفته یک تا ۲ درجه از گرمای هوا در طول روز کاسته می‌شود.

کد خبر 6615461

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها