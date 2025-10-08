پیش بینی هواشناسی هرمزگان در روز چهارشنبه شانزدهم مهر ۱۴۰۴

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی حمزه نژاد اظهار کرد: امروز در مناطق دریایی هرمزگان افزایش سرعت باد و در ارتفاعات رگبار پراکنده باران پیش بینی میشود.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: با افزایش سرعت باد جنوب شرقی، تنگه هرمز و دریای عمان متلاطم میشود.
حمزه نژاد توصیه کرد: احتیاطهای لازم در رفت وآمد شناورهای سبک در نظر گرفته شود.
وی افزود: بعدازظهر در ارتفاعات استان به ویژه منطقه بشاگرد و حاجی آباد، رشد ابرهای همرفتی همراه با رگبار پراکنده باران و رعد و دبرق پیش بینی میشود.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: فردا و جمعه در بعدازظهر و اوایل شب احتمال تقویت نقطهای سامانه همرفتی و وقوع تند باد لحظهای و گردوخاک علاوه بر ارتفاعات در برخی نقاط مرکزی و مناطق دریایی تنگه هرمز وجود دارد.
حمزه نژاد افزود: در شرق استان تا پایان هفته یک تا ۲ درجه از گرمای هوا در طول روز کاسته میشود.
نظر شما