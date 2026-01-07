به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی حمزه نژاد اظهار کرد: پدیده غالب امروز افزایش و گذر ابر در نواحی جنوبی خلیج فارس، برخی نقاط تنگه هرمز و غرب دریای عمان است.
حمزه نژاد افزود: احتمال وقوع رگبار پراکنده باران نیز در این مناطق وجود دارد.
وی گفت: دریا آرام و برای رفت و آمدهای دریایی مساعد است.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: این شرایط جوی و دریایی به تناوب تا روز جمعه پیش بینی میشود.
مجتبی حمزه نژاد افزود: در صورت تغییر نکردن الگوهای هواشناسی، اوایل هفته آینده فعالیت سامانهای بارشی در برخی نقاط با تمرکز بر شرق تنگه هرمز وشرق استان مورد انتظار است.
وی گفت: تا پایان هفته با ماندگاری هوای سرد در ارتفاعات، نوسان یک تا ۲ درجهای دما پیش بینی میشود.
