به گزارش خبرگزاری مهر، تحلیل نقشههای پیشیابی نشان میدهد که تا صبح پنجشنبه، استان یزد با جوی پایدار و آسمانی صاف همراه خواهد بود و وزش باد در برخی ساعات شبانهروز ادامه دارد اما شدت آن در حد ملایم باقی خواهد ماند.
در ساعات عصر، روند کاهش دما آغاز شده و تا نیمهشب، دما به حدود ۲۰.۲ درجه خواهد رسید، شاخصهای رطوبت نسبی در طول روز بین ۹ تا ۱۸ درصد نوسان دارند.
بر همین اساس در مناطق شمالی استان (اردکان، میبد) آسمان صاف، دمای معتدل در شب، وزش باد ملایم و در مناطق جنوبی استان (بافق، خاتم) گرمترین نواحی استان، آسمان صاف، احتمال وزش باد متوسط در عصر و در مناطق شرقی استان (سبز دشت، بهادران) سردترین نواحی، شبهای خنک، آسمان صاف و آرام را در پیش خواهند داشت.
برای مناطق غربی استان (تفت، مهریز) دمای متعادل، آسمان صاف، وزش باد پراکنده و برای مرکز استان (شهر یزد) دمای فعلی ٢٠ درجه، آسمان صاف، گرمترین ساعت حوالی ۱۱ صبح با ٢٩ درجه، شبهای خنک با دمای حدود ١٨ درجه دور از انتظار نخواهد بود.
نظر شما