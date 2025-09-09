به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس تحلیل نقشههای پیشیابی هواشناسی امروز آسمان استان یزد در اکثر مناطق صاف و آفتابی است و وزش باد ملایم تا متوسط از سمت شرق تا جنوب شرقی در برخی ساعات روز پیشبینی شده و هیچگونه ناپایداری خاصی در سطح استان مشاهده نمیشود.
همچنین شرایط جوی پایدار بوده و تابش مستقیم خورشید در ساعات ظهر موجب افزایش دما در نواحی مرکزی و شرقی خواهد شد.
از همین رو در مناطق شمالی استان (اردکان، میبد) آسمانی صاف با حداقل دمای ۲۶ و حداکثر ۳۸ درجه، وزش باد خفیف و گرمای روزانه محسوس و در مناطق جنوبی استان (مهریز، خاتم) حداقل دما ۲۴ و حداکثر ۳۹ درجه، آسمان صاف و تابش شدید خورشید در ظهر، شب آرام با نسیم جنوب شرقی پیشبینیشده است.
همچنین در مناطق شرقی استان (بافق) گرمترین منطقه با آسمان کاملاً صاف، بدون ابر، تابش شدید خورشید و دمای بالا تا ۴۱ درجه پیشبینیشده است.
برای مناطق غربی استان (تفت) خنکترین ناحیه با شرایط جوی پایدار، مطبوع و دمای معتدل، مناسب برای فعالیتهای بیرونی و برای مرکز استان (یزد) آسمانی آفتابی و گرم با وزش باد ملایم در ساعات عصر و کاهش کیفیت هوا در ظهر دور از انتظار نخواهد بود.
نظر شما