به گزارش خبرگزاری مهر، نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان می‌دهد که امروز شنبه، آسمان استان یزد در اکثر مناطق صاف و آفتابی خواهد بود و وزش باد ملایم تا متوسط از سمت شرق تا جنوب شرقی در برخی ساعات روز پیش‌بینی شده است.

از همین رو گرم‌ترین منطقه شهرستان بافق با حداقل دمای ۲۷ و حداکثر ۴۱ درجه سانتی‌گراد و خنک‌ترین منطقه شهرستان تفت با حداقل دمای ۲۳ و حداکثر ۳۷ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی می‌شود.

برای مناطق شمال استان آسمانی صاف با حداقل دمای ۲۶ و حداکثر ۳۸ درجه، وزش باد خفیف و گرمای روزانه محسوس و برای مناطق جنوب استان حداقل دما ۲۴ و حداکثر ۳۹ درجه، آسمان صاف و تابش مستقیم خورشید در ساعات ظهر و برای مناطق شرق استان (بافق) گرم‌ترین منطقه با حداقل دمای ۲۷ و حداکثر ۴۱ درجه، آسمان کاملاً صاف و بدون ابر پیش‌بینی می‌شود.

برای مناطق غرب استان (تفت) خنک‌ترین ناحیه با حداقل دمای ۲۳ و حداکثر ۳۷ درجه، شرایط جوی پایدار و مطبوع و برای مرکز استان (شهر یزد) حداقل دمای شبانه ۲۷ و حداکثر ۳۹ درجه، آفتابی و گرم با وزش باد ملایم در ساعات عصر دور از انتظار نخواهد بود.