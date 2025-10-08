به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمدرحیم مرتضوی، شهردار منطقه ۹ تهران گفت: این برنامه‌ها که از ۱۴ مهرماه آغاز شده و به مدت ۵ شب از ساعت ۱۶ تا اذان مغرب ادامه دارد، با هدف پاسداشت هویت فرهنگی پایتخت و ایجاد فضایی شاد برای شهروندان طراحی شده است.

وی افزود: این رویداد شامل اجراهای متنوعی از جمله سرود تهران، موسیقی اقوام ایرانی، نمایش‌های جذاب گروه‌های کودک و برنامه‌های پذیرایی است.

شهردار منطقه۹ عنوان کرد: میدان آزادی به‌عنوان نماد تاریخی و فرهنگی تهران، میزبان این برنامه‌هاست تا شهروندان در فضایی صمیمی و پرنشاط گرد هم آیند.

مرتضوی تصریح کرد: برگزاری این برنامه‌ها، تقویت حس تعلق به شهر تهران و ترویج فرهنگ و هنر ایرانی در میان اقشار مختلف جامعه را تقویت می کند.

وی یادآور شد: شهرداری منطقه۹ با همکاری سایر نهادهای فرهنگی، تلاش کرده تا با اجرای برنامه‌های فاخر فرهنگی به خصوص در میدان آزادی فضایی مفرح و خاطره‌انگیز برای خانواده‌ها فراهم کند.

این مدیر شهری در منطقه۹ اظهار داشت: این رویداد فرصتی است تا شهروندان ضمن لذت بردن از برنامه‌های فرهنگی با تاریخ و هویت تهران بیشتر آشنا شوند.