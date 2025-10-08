معاون استاندار یزد: روند آماده سازی ورزشگاه شهید نصیری به پایان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمهدی طلائیمقدم، در بازدیدی میدانی از ورزشگاه شهید نصیری یزد، از نزدیک در جریان روند تکمیل آمادهسازی چمن این مجموعه ورزشی قرار گرفت.
طلائیمقدم، ضمن ابراز قدردانی از همراهی و حمایتهای استاندار، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی، مدیرکل ورزش و جوانان، مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای استان و تمامی دستگاههای اجرایی مرتبط، تصریح کرد با تلاشهای شبانهروزی و به کارگیری بالاترین استانداردهای کیفی در اجرا، چمن ورزشگاه شهید نصیری به منظور میزبانی شایسته از بازیهای لیگ برتر فوتبال و پشتیبانی از تیم چادرملوی اردکان آمادهسازی شده است.
وی در ادامه هدف اصلی و بلندمدت استان یزد، را توسعه زیرساختهای ورزشی استاندارد و فراهم آوردن بستر مناسب برای میزبانیهای آبرومندانه از رویدادهای ملی اعلام کرد.
معاون عمرانی استاندار یزد افزود: پروژه آمادهسازی چمن ورزشگاه شهید نصیری در چارچوب همین اهداف با سرعت و دقت بسیار بالا دنبال شد و پیشبینی میشود برای سالیان متمادی خدمات ارزشمندی را به ورزش استان یزد ارائه کند.
در پایان این بازدید، معاون استاندار از زحمات و تلاشهای بیوقفه سرمربی، تمامی بازیکنان و کادر فنی تیم چادرملوی اردکان به دلیل تحمل شرایط دشوار و کسب نتایج برجسته و درخشان تا به امروز تقدیر و تشکر کرد.
