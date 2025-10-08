بارش شهابی اژدهایی را در اوج خود تماشا کنید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، شهاب سنگ های اژدهایی را هر ساله هنگامیکه زمین از میان مسیر به جا مانده از ستاره دنباله دار ۲۱P/Giacobini-Zinner می گذرد، رخ می دهد. این بارش در بازه زمانی کوتاهی از ششم تا ۱۰ اکتبر برقرار است و امسال هنگامیکه زمین از متراکم ترین بخش دنباله زباله های این ستاره در ساعت ۱۹ به وقت گرینویچ هشتم اکتبر می گذرد، به اوج خود می رسد.

طی همین بازه زمانی درشرایط ایده آل در هر ساعت تا ۱۰ شهاب قابل مشاهده است زیرا قطعات باستانی ستاره دنباله دار۲۱P/Giacobini-Zinner با اتمسفر زمین برخورد می کنند و در یک نمایش آتشین می سوزند.

به نظر می رسد شهاب سنگ های اژدهایی از منشا خود یا نقطه تابش که نزدیک به سر اژدها که با صورت فلکی Draco نشان داده می شود، حرکت می کنند. این صورت فلکی را می‌توان پس از غروب آفتاب در اواسط اکتبر، در بالای صورتواره دب اکبر در آسمان مشاهده کرد.