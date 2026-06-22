به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، هرچند بیشتر بارش های شهابی سالانه به شیوه ای قابل پیش بینی رخ می دهند، اما بارش «جون بوتید» ( June Bootid meteor shower) همیشه اخترشناسان را شگفت زده می کند. طی این بارش شهابی در بیشتر سال ها فقط چند شهاب سنگ در هر ساعت می بارد. اما گاهی اوقات نیز نمایش خیره کننده ای در این بارش رقم می خورد.

«جون بوتید» زمانی رخ می دهد که زمین از میان زباله های فضایی که ستاره دنباله دار ۷P/Pons-Winnecke به جا گذاشته، رد می شود. این بقایا تقریبا هر شش سال یکبار دور خورشید مدار می زنند. درحالیکه قطعات این دنباله دار وارد اتمسفر زمین می شوند، می سوزند و نوارهایی از نور می سازند که به آنها شهاب یا ستاره دنباله دار می گوییم.

بارش مذکور تا اواخر ماه ژوئن ادامه دارد و تخمین زده می شود بین ۲۰ تا ۲۷ ژوئن به اوج خود برسد.

طی این رویداد در بیشتر سال ها یک یا دو شهاب در هر ساعت در آسمان دیده می شود. اما این بارش به غیر منتظره بودن مشهورشده وبه همین دلیل مشتاقان ستاره شناسی همچنان منتظر آن می مانند.