برندگان نوبل شیمی ۲۰۲۵ معرفی شدند؛ تحقیقی برای برداشت آب از هوای صحرا!

به گزارش خبرنگار مهر، سوسوموکیتاگاوا از دانشگاه کیوتو ژاپن، ریچارد ازبورن از دانشگاه ملبورن استرالیا و عمر یاغی از دانشگاه کالیفرنیا برکلی به عنوان برندگان نوبل شیمی معرفی شدند.

این جایزه برای توسعه چارچوب‌های فلزی-آلی (MOFs) به آنها اهدا می شود.

سوسومو کیتاگاوا متولد ۱۹۵۱ میلادی ، شیمیدان ژاپنی است که در زمینه شیمی هماهنگی فعالیت می‌کند. تمرکز خاص او بر شیمی ترکیبات هیبریدی آلی-معدنی و همچنین خواص شیمیایی و فیزیکی پلیمرهای هماهنگی متخلخل و به ویژه چارچوب‌های فلزی-آلی (MOFs) است.

ریچارد ازبورن متولد ۱۹۳۷ در یورکشایر انگلیس است که تاکنون بیش از ۲۰۰ مقاله منتشر کرده و در حوزه هماهنگی پلیمرها به خصوص چهارچوب های فلزی آلی تخصص دارد. او به عنوان «پیشگام در مهندسی کریستال شامل فلزات واسطه» توصیف شده است.

عمر یاغی شمیدان ۶۰ ساله متولد اردن است که دارای عنوان استادی در دانشگاه کالیفرنیا برکلی است. وی دانشمند وابسته در آزمایشگاه ملی لارنس برکلی، مدیر مؤسس مؤسسه جهانی علوم برکلی و عضو منتخب آکادمی ملی علوم ایالات متحده آمریکا و همچنین آکادمی ملی علوم آلمان (لئوپولدینا) نیز است. طی سال های اخیر نام وی به عنوان یکی از گزینه های دریافت نوبل شیمی مطرح شده بود.

به نوشته وب سایت نوبل، برندگان این جایزه در حوزه شیمی، سازه های مولکولی با فضاهای بزرگی ابداع کردند که گازها و دیگر مواد شیمیایی می توانند از آن عبور کنند. این سازه ها یا چهارچوب های فلزی آلی را می توان برای برداشت آب از هوای صحرا، جذب دی اکسید کربن و ذخیره گازهای سمی یا کاتالیز کردن واکنش های شیمیایی به کار برد.

با معرفی برندگان امروز فصل جوایز علمی نوبل پایان یافت.