داروهای کاهش وزن گزینه احتمالی نوبل پزشکی ۲۰۲۵

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ای اف پی، این نخستین جایزه نوبل در ۲۰۲۵ میلادی خواهد بود.

به گفته محققان در زمانی که بیش از یک میلیارد نفر از جمعیت جهان از چاقی مفرط رنج می برند، تحقیق درباره هورمونی به نام GLP۱ ممکن است جایزه نوبل پزشکی را از آن خود کند. نسل جدید داروهای فعال کننده GLP۱ از جمله محصول برندهای مشهوری مانند اوزمپیک، وی گوی و مونجارو، یک ابزار ارزشمند برای مقابله با چاقی و دیابت در سراسر جهان تولید کرده است.

لارس بروستروم ادیتور علمی رادیو سوئد در این باره می گوید: بسیاری از کارشناسان حدس می زنند جایزه نوبل پزشکی به افرادی که GLP۱ را ابداع کرده اند، تعلق می گیرد.

این امر سبب می شود یک بار دیگر محققان موسسات بزرگ آمریکایی بر جوایز نوبل علمی سلطه یابند. با این وجود سیاست های آمریکا در این زمینه سایه افکنده زیرا بودجه برنامه های علمی به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا کاهش یافته است.

البته هنگامیکه صحبت از GLP-۱ به میان می‌آید مانند بسیاری از اکتشافات دیگر تعیین اینکه دقیقاً چه کسی شایستهٔ افتخار و تقدیر است، دشوار می‌شود زیرا محققان بسیاری در سراسر جهان در این زمینه سهم قابل‌توجهی داشته‌اند.

به گفته بروستروم یکی از محققانی که نام هایشان در این زمینه مطرح می شود ینس یول هولست پزشک دانمارکی و جوئل هابنر پروفسور پزشکی در هاروارد و همچنین دانیل دروکر متخصص غدد درون ریز کانادایی و سوتلانا میسوف شیمی دان آمریکایی متولد اهل یوگسلاوی است.

با وجود آنکه درمان هایی مانند اوزمپیک اخیرا معرفی شده اند مجمع نوبل در انستیتو کارولینسکا بیشتر اوقات از اکتشافاتی تقدیر می کند که یک دهه از عمر آنها گذشته است. بروستروم در این باره می گوید:از نظر زمانی نیز به رسمیت شناختن GLP۱ مناسب است زیرا این کشف به دهه ۱۹۸۰ میلادی بازمی گردد.

در همین زمینه تحقیق روی گرلین هورمونی که اشتها را تحریم می کند نیز می تواند جایزه نوبل را برای دو محقق ژاپنی یعنی کنجی کانگاوا و ماسایاسو کوجیما به ارمغان آورد.

در زمینه نوبل فیزیک نیز کارشناسان رادئو سوئد تحقیق درباره متا ماده که چند سالی است هیاهو به پا کرده را به عنوان شانس دریافت نوبل اعلام کرده اند. جان بی پندری فیزیکدان انگلیسی به طور خاص برای ابداع «شنل نامرئی» که یک روش فرضی برای منحرف کردن میدان های مغناطیسی اطراف اشیا است، به عنوان گزینه احتمالی ذکر شده است.

نوبل فیزیک روز سه شنبه و نوبل شیمی روز چهارشنبه اعطا می شوند.