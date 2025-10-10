از معرفی برندگان نوبل تا تحقیق از اپل در فرانسه در هفته گذشته

به گزارش خبرنگار مهر، مهمترین رویداد هفته گذشته که توجهات زیادی را به خود جلب کرد، معرفی برندگان این جایزه در سه رشته پزشکی، فیزیک و شیمی بود. محققان برای تحقیق درباره نگهبانان سیستم ایمنی بدن، پژوهش در حوزه کوانتوم و البته تحقیقات درباره چارچوب های فلزی آلی که به حفظ محیط زیست و برداشت آب در صحرا منجر می شود، برنده این جوایز شدند. در کنار آن رویدادهای مختلفی از جمله جریمه تیک تاک در اندونزی به دلیل نقض قوانین، تلاش هند برای رهایی از سلطه اپ های آمریکایی با ترویج نسخه های داخلی و غیره توجه مخاطبان این حوزه را به خود جلب کردند.

۹ محقق برنده جایزه نوبل شدند

در روزهایی که گذشت برندگان سه جایزه نوبل علمی ۲۰۲۵ میلادی معرفی شدند. این محققان برای دستاوردهایی که طی فعالیت خود به آن دست یافتند این جایزه را دریافت کردند. نخست برندگان نوبل پزشکی اعلام شدند. این جایزه به مری برانکو، فرد رامسدل و شیمون ساکاگوچی تعلق گرفت. آنها برای تحقیق درباره تحمل سیستم ایمنی محیطی برنده نوبل پزشکی در سال جاری میلادی شدند.

به طور دقیق تر آنها سلول های تی تنظیم کنده که به نگهبان های امنیتی سیستمی ایمنی مشهور هستند را شناسایی کردند. اکتشافات آنها همچنین به توسعه درمان های پزشکی احتمالی منجر شد که اکنون در مرحله آزمایش های بالینی ارزیابی هستند.

کارشناسان امیدوارند تا با کمک این اکتشاف بتوانند بیماری های خودایمنی را درمان کنند، درمان های موثرتری برای سرطان فراهم کنند و از ایجاد چالش های جدی پس از کاشت سلول بنیادی جلوگیری کنند.

پس از آن نوبت نوبل فیزیک بود و این بار سه محقق حوزه کوانتوم برنده جایزه شدند. فصل جوایز نوبل، جان کلارک از دانشگاه کالیفرنیا، مایکل دووره از دانشگاه کالیفرنیا و دانشگاه یل و جان مارتینیس از دانشگاه کالیفرنیا برای کشف تونل‌زنی کوانتومی ماکروسکوپی و کوانتش انرژی در یک مدار الکتریکی برنده نوبل فیزیک شدند. یکی از سوالات مهم در فیزیک حداکثر اندازه سیستمی است که بتواند تاثیرات مکانیک کوانتومی را نمایش دهد. برندگان جایزه نوبل فیزیک امسال آزمایش هایی با یک مدار الکتریکی انجام دادند که طی آن تونل زنی مکانیک کوانتومی و سطح انرژی کوانتش شده در یک سیستم که در دست نگه داشته می شود، نمایش داده شد.

روز چهارشنبه نیز سه محقق برجسته برای تحقیق درباره چارچوب های فلزی آلی برنده نوبل شیمی شدند. سوسوموکیتاگاوا از دانشگاه کیوتو ژاپن، ریچارد ازبورن از دانشگاه ملبورن استرالیا و عمر یاغی از دانشگاه کالیفرنیا برکلی به عنوان برندگان نوبل شیمی معرفی شدند.

برندگان این جایزه در حوزه شیمی، سازه های مولکولی با فضاهای بزرگی ابداع کردند که گازها و دیگر مواد شیمیایی می توانند از آن عبور کنند. این سازه ها یا چهارچوب های فلزی آلی را می توان برای برداشت آب از هوای صحرا، جذب دی اکسید کربن و ذخیره گازهای سمی یا کاتالیز کردن واکنش های شیمیایی به کار برد.

اپ های هندی در مقابل گوگل و مایکروسافت قد علم می کنند

به نظر می رسد علاوه بر روسیه و چین کشورهای دیگر نیز تصمیم دارند آرام آرام اتکای خود به نرم افزارها و برنامه های آمریکایی را کاهش دهند و به صفر دهند. تنش تجاری بین هند و آمریکا نیز سبب شده سه عضو کابینه دولت این کشور خواستار استفاده از جایگزین داخلی اپ مپس گوگل، واتس اپ و مایکروسافت شوند.

آمریکا در ماه آگوست تعرفه ای ۵۰ درصدی بر واردات از هند وضع کرد و همین امر سبب شد نارندا مودی استفاده از محصولات ساخت هند را بین مردم تشویق کند. اقدام سه عضوکابینه وی نیز قدرتمندترین پشتیبانی از محصولات «ساخت هند» به شمار می‌رود.

برندهای آمریکایی در تمام هند فعالیت می کنند و برای میلیون ها نفر به عنوان نمادی از پیشرفت و ارتقا هستند. از سوی دیگر دولت و شرکت های خصوصی از محصولات مایکروسافت استفاده می کنند، بسیاری از مسافران برای مسیریابی به گوگل مپس متکی هستند و در کنار آن واتس اپ با بیش از ۵۰۰ میلیون کاربر بزرگترین بازار هند به شمار می رود.

اندونزی تیک تاک را تنبیه کرد

در اوایل هفته ای که گذشت اندونزی فرایند ثبت‌ عملیات تیک‌تاک برای ارائه سیستم‌های الکترونیکی را به حال تعلیق درآورد، زیرا این شرکت نتوانست تمامی داده‌های مربوط به استفاده از قابلیت پخش زنده خود را تحویل دهد. الکساندر سابر یک مقام ارشد وزارت ارتباطات و دیجیتال اندونزی در بیانیه ای اعلام کرد برخی حساب هایی که با قمار آنلاین مرتبط بودند از ویژگی پخش زنده تیک تاک طی اعتراضات ملی استفاده کردند.

این اعتراضات از اواخر آگوست تا سپتامبر به‌دلیل افزایش بی‌رویه کمک‌هزینه‌های نمایندگان مجلس و خشونت پلیس به وقوع پیوست. در این مدت، تیک‌تاک به طور موقت قابلیت پخش زنده خود را تعلیق و اعلام کرد این اقدام با هدف «حفظ فضای امن و مدنی در تیک‌تاک» انجام شده است.

بر اساس مقررات مربوط به این فهرست، هر شرکتی که در چارچوب قوانین صدور مجوز اندونزی ثبت‌نام کرده باشد، باید داده‌های خود را برای نظارت در اختیار دولت قرار دهد و در غیر این صورت ممکن است مسدود شود.

چین سگ های روباتیک را برای ارسال به ماه آماده می کند

چین علاوه بر آموزش فضانوردان برای سفرهای طولانی حقه های دیگری نیز در آستین دارد. محققان دانشگاه پکن دو سگ روباتیک را که برای جمع آوری داده از زیر سطح ماه طراحی شده بودند، آزمایش کردند. این سگ های روباتیک به یک غار ایجاد شده از گدازه های آتشفشانی در نزدیکی دریاچه جینگپو در ایالت هلیونگ جیانگ برده شدندکه شباهت بسیار زیادی به فضای زیرزمینی ماه دارد.

روی مریخ و ماه تونل هایی وجود دارد که به لوله های گدازه ای مشهور هستند که حفاظت طبیعی در برابر پرتوهای کیهانی فراهم می‌کنند. کارشناسان معتقدند این تونل ها به اندازه کافی بزرگ هستند تا بتوان ردیف‌هایی از خانه‌ها را در آنها ساخت.

طی آزمایش های اخیر سگ های روباتیک، آنها به طور موفقیت آمیز توانستند به تنهایی ناوبری کنند، داده های فضایی را گرد آورند و مدل های سه بعدی بادقت بالا بسازند. چین تصمیم دارد تا قبل از ۲۰۳۰ میلادی فضانوردانش را روی ماه فرود بیاورد.

چت جی پی تی ۸۰۰ میلیون کاربر فعال در هفته دارد

سم آلتمن مدیر ارشد اجرایی اوپن ای آی اعلام کرد تعداد کاربران فعال هفتگی چت جی پی تی به ۸۰۰ میلیون نفر رسیده است. رشد بی سابقه تعداد کاربران چت جی پی تی در حالی رخ می دهد که اوپن ای آی سعی دارد به سرعت تا حد ممکن تراشه های هوش مصنوعی تامین کند و زیرساخت هوش مصنوعی بسازد. این شرکت در آگوست سال جاری میلادی اعلام کرد در مرز دستیابی به ۷۰۰ میلیون کاربر فعال در هفته است. پیش از آن نیز این شرکت در پایان ماه مارس اعلام کرده بود ۵۰۰ میلیون کاربر فعال هفتگی دارد.

نانوذرات آلزایمر را معکوس کردند

در پژوهشی جدید بیماری آلزایمر در موش ها معکوس شد. محققان چینی و اسپانیایی روشی برای احیای عملکرد سد خونی-مغزی یافته اند تا به این ترتیب پلاک های آملوئید بتایی که ارتباط سلول های مغز را متوقف می کنند، پاکسازی کنند.

سد خونی- مغزی در حقیقت یک دروازه بان است که مغز را در برمی گیرد و هرآنچه به آن وارد و خارج شود را کنترل می کند. علاوه بر آن این سد اجازه ورود مواد سمی را نمی دهد و همزمان به پاکسازی مواد مخرب داخل منجر می شود.

در بیماران مبتلا به آلزایمر سیستم های این دروازه بان مسدود و ناکارآمد می شوند، بنابراین محققان نانوذراتی ابداع کردند که شیوه عملکرد مناسب سد خونی- مغزی را به یاد می آورد.

این نانوذرات به جریان خون تزریق می شوند تا به سد مذکور برسند، به آن بچسبند و مکانیسم های طبیعی را شبیه سازی کنند تا به این ترتیب مغز بتواند به موادمغذی دسترسی یابد، زباله ها را پاکسازی و عملکرد سالم مغز را احیا کند.

فرانسه درباره جاسوسی اپل از کاربران تحقیق می کند

اپل به دلیل جمع آوری و استفاده از صدای کاربران که از طریق دستیار صوتی سیری ضبط شده بود در فرانسه با تحقیقات جنایی روبرو شده است. این تحقیق درپی شکایتی که در اوایل سال جاری و توسط سازمان «اتحادیه حقوق بشر» (Ligue des Droits de l’Homme)ثبت شد، انجام می شود.

سرمنشا شکایت مذکور شهادت توماس لو بونیک یکی از پیمانکاران سابق شرکت گلوبال تکنیکال سرویسز (شریک اپل) در ایرلند در سال ۲۰۱۹ میلادی بود. لو بونیک ادعا کرده بود طی دوران فعالیش در این شرکت هزاران صوت ضبط شده سیری(دستیار صوتی اپل) از جمله گفتگوهای شامل اطلاعات خصوصی حساس کاربران را بررسی کرده است. مقامات فرانسه مشغول بررسی هستند که آیا اپل داده های صوتی کاربران را بدون اجازه آنها جمع آوری و پردازش کرده است یا خیر.