فصل جوایز نوبل از دوشنبه آغاز می شود

برندگان جوایز نوبل ۲۰۲۵ در هفته جاری معرفی میشوند.

به گزارش خبرگزاری مهر ،طبق اطلاعات وب سایت نوبل، برندگان جایزه نوبل پزشکی روز دوشنبه ساعت۱۱:۳۰ دقیقه به وقت سوئد اعلام شوند. پس از آن در روزهای سه شنبه و چهارشنبه به ترتیب برندگان فیزیک و شیمی نوبل اعلام خواهند شد.

در سال گذشته ۷ محقق برجسته برای فعالیت های تاثیر گذار خود در حوزه علم برنده این جایزه شدند. ویکتور امبروز و گری رووکن به خاطر کشف میکرو RNA برنده نوبل پزشکی ۲۰۲۴ شدند. همچنین جان هوپفیلد و جفری هینتون برای کاربرد یادگیری ماشینی (زیرمجموعه ای هوش مصنوعی) در شبکه های عصبی برنده نوبل فیزیک ۲۰۲۴ شدند. جایزه نوبل شیمی ۲۰۲۴ میلادی به ۳ شیمیدان تعلق گرفت. نیمی از این جایزه به دیوید بیکر از دانشگاه واشنگتن آمریکا برای تحقیق درباره طراحی رایانشی پروتئین و نیمی دیگر به طور مشترک به دمیس حسابیس و جان جامپر محققان دیپ مایند گوگل در انگلیس برای پیش بینی ساختار پروتئین تعلق گرفت.

شیوا سعیدی

