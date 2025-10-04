فصل جوایز نوبل از دوشنبه آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر ،طبق اطلاعات وب سایت نوبل، برندگان جایزه نوبل پزشکی روز دوشنبه ساعت۱۱:۳۰ دقیقه به وقت سوئد اعلام شوند. پس از آن در روزهای سه شنبه و چهارشنبه به ترتیب برندگان فیزیک و شیمی نوبل اعلام خواهند شد.

در سال گذشته ۷ محقق برجسته برای فعالیت های تاثیر گذار خود در حوزه علم برنده این جایزه شدند. ویکتور امبروز و گری رووکن به خاطر کشف میکرو RNA برنده نوبل پزشکی ۲۰۲۴ شدند. همچنین جان هوپفیلد و جفری هینتون برای کاربرد یادگیری ماشینی (زیرمجموعه ای هوش مصنوعی) در شبکه های عصبی برنده نوبل فیزیک ۲۰۲۴ شدند. جایزه نوبل شیمی ۲۰۲۴ میلادی به ۳ شیمیدان تعلق گرفت. نیمی از این جایزه به دیوید بیکر از دانشگاه واشنگتن آمریکا برای تحقیق درباره طراحی رایانشی پروتئین و نیمی دیگر به طور مشترک به دمیس حسابیس و جان جامپر محققان دیپ مایند گوگل در انگلیس برای پیش بینی ساختار پروتئین تعلق گرفت.