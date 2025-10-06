محققان حوزه سیستم ایمنی برنده نوبل پزشکی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، جایزه نوبل پزشکی ۲۰۲۵ میلادی به مری ای برانکو، فرد رامسدل و شیمون ساکاگوچی برای اکتشافاتشان در حوزه تحمل سیستم ایمنی در محیط پیرامونی تعلق گرفت.

آنها نگهبان های امنیتی سیستم ایمنی را شناسایی کردند که در حقیقت همان سلول های تی تنظیم کننده هستند و بنابراین اساس یک حوزه تحقیقاتی جدید را بنا کردند.

اکتشافات آنها همچنین به توسعه درمان های پزشکی احتمالی منجر شد که اکنون در مرحله آزمایش های بالینی ارزیابی هستند .

کارشناسان امیدوارند تا با کمک این اکتشاف بتوانند بیماری های خودایمنی را درمان کنند، درمان های موثرتری برای سرطان فراهم کنند و از ایجاد چالش های جدی پس از کاشت سلول بنیادی جلوگیری کنند.

مری ای برانکو در حال حاضر در انستیتو سیستم های بیولوژی واقع در سیاتل در آمریکا فعالیت می کند. وی متولد سال ۱۹۶۱ میلادی است

فرد رامسدل یک ایمونولوژیست آمریکایی است که از دانشگاه کالیفرنیا واقع در سن دیگو در سال ۱۹۸۳ فارغ التحصیل شد. وی در سال ۱۹۸۷ میلادی به مدرک دکتری در ایمونولوژی دست یافت. وی متولد سال ۱۹۶۰ میلادی است.

او پیش از این و درسال ۲۰۱۷ میلادی در کنار شیمون ساککاگوچی و الکساندر رودنسکی برنده جایزه Crafoord برای تحقیق در آرتریت چند مفصلی شد.

شیمون ساکاگوچی که متولد ژانویه ۱۹۵۱ میلادی در ژاپن است، هم اکنون در دانشگاه اوزاکا ژاپن فعالیت می کند.